Члены парламентской фракции "Слуга народа" договорились во время зимних каникул не отдыхать на дорогих курортах. Некоторые нардепы считают это непристойностью из-за ситуации в Украине и мире.

Решение "слуги" якобы принимали совместно. Об этом рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в комментарии "Цензор.нет".

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Такая рекомендация есть. Простите, это неприлично отдыхать на дорогих курортах, когда в стране экономический кризис. Хотя, у большинства, декларации моих коллег позволяют потратить большие средства на отдых. Это наше общее решение, ни у кого не возникало вопросов, почему не следует ездить,

– рассказала она.

У Кравчук также спросили, такие благие намерения случайно не связаны с тем, что не так давно "слуга народа" Колюх во время заседания Рады выбирал себе отель для отдыха в Доминикане.

На этом Кравчук ответила:

Нет. Это уже несколько недель. Это на самом деле такое нормальное решение для ответственных политиков. У нас, в принципе, никто сильно не ездил на Мальдивы и Сейшелы. Я таких не знаю... Насколько я знаю, то наиболее популярны среди теплых стран – это Египет, многие из тех, кто любит лыжи, будут отдыхать в Украине.

Отвечая на вопрос о том, был ли разговор с Колюхом, по поводу его отдыха, Кравчук отметила: "Он не в моей группе. Видимо, что-то говорили. Не знаю, я с ним не общалась после этого".

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