"Слуги" будут просить Зеленского идти на второй срок
Члены партии "Слуга народа" будут просить президента Владимира Зеленского вновь участвовать в выборах главы государства. Однако соответствующее решение политик будет принимать сам.
Источник:"Слуга народа"
О таких планах "слуг" заявил нардеп Давид Арахамия на брифинге после съезда партии.
Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение,
– сказал Арахамия.
Ранее журналист Роман Кравец говорил, что в окружении президента уже давно есть люди, которые убеждают его идти на второй срок. Зеленский, мол, снова примет участие в выборах, если не успеет сделать запланированное.
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