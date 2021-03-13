Члены партии "Слуга народа" будут просить президента Владимира Зеленского вновь участвовать в выборах главы государства. Однако соответствующее решение политик будет принимать сам.

О таких планах "слуг" заявил нардеп Давид Арахамия на брифинге после съезда партии.

Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение,

– сказал Арахамия.

Ранее журналист Роман Кравец говорил, что в окружении президента уже давно есть люди, которые убеждают его идти на второй срок. Зеленский, мол, снова примет участие в выборах, если не успеет сделать запланированное.

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