Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что представители определенных политических партий должны извиниться за погром под Офисом Президента. Депутат убежден, что они должны признать свою ответственность за эти события.

Корниенко отметил, что члены определенных политсил рекламировали протесты на Банковой через собственные СМИ. По его мнению, они сделали для пропагандистов из России за один вечер больше чем "телеканалы Виктора Медведчука" в течение месяца.

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По словам Корниенко, представители этих партий должны понести моральную и политическую ответственность за такие действия. Они также должны извиниться "за беспорядок, который поддерживали".

Считаем, что некоторые политические партии должны признать ответственность за происходящее на Банковой. Через свои СМИ они рекламировали протестную кампанию за Сергея Стерненко, и определенные депутаты приглашали всех прийти на акцию в субботу,

– заявил нардеп.

Обратите внимание! В "Слуге народа" выразили возмущение действиями сторонников активиста Сергея Стерненко во время акции 20 марта под Офисом Президента. Депутаты инициировали проведение внеочередного заседания, в котором должны принять участие силовики.

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Протесты под Офисом Президента: коротко