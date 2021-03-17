В "Слуге народа" заявили, что сенсорную кнопку в Раде можно обмануть
В начале марта в Верховной Раде в конечном итоге заработала сенсорная кнопка, которая должна была исключить кнопкодавство. Однако в "Слуге народа" говорят, что ее все же можно обмануть.
Источник:24 канал
Об этом нардеп Александр Качура рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что в интернете продаются специальные гаджеты, которые имитируют прикосновение рук человека.
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Народный избранник от президентской политсилы также добавил, что сам ранее на сайте Alibaba приобрел такое устройство – подушечку, которая нагревается.
Ставишь эту подушку, и сенсорная кнопка работает. Я однозначно не знаю, как кнопкодавить, но сенсорную кнопку можно обмануть,
– отметил "слуга народа".
После 2 марта нардепам, чтобы проголосовать, придется нажимать сразу 2 кнопки. Одной рукой – сенсорную, а другой – кнопки "за", "против" или "воздержался".
Сенсорная кнопка в Раде: что следует знать
- Сенсорная кнопка появилась в зале украинского парламента еще в 2008 году.
- Ее спроектировали в Институте проблем математических машин и систем НАН Украины.
- От установки кнопки до начала ее использования в Раде прошло аж 13 лет.
- В 2020 году система не заработала. Кнопки вроде реагировали на тепло, но не сканировали отпечатки пальца.
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