Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут открыть уголовное производство. Коснется оно "трубы Медведчука".

Такое заявление "не под запись" для СМИ сделал один из членов партии "Слуга народа". Источник отмечает: санкции против Порошенко, как это сделали с Медведчуком, вводить не будут.

Ранее Порошенко вызвали в СБУ из-за разговора Медведчука и Суркова, но он не пришел

Дело против Порошенко

Обоснование того, чтобы открыть дело – так называемая "труба Медведчука", которую недавно вернули в госсобственность. В "Слуге народа" заявляют, что от нее имел прибыль и пятый президент Украины.

Мы против Порошенко санкций вводить не будем. Для чего – чтобы делать из него мученика? Там будет уголовное дело за трубу, на которой сидел не только Медведчук, но и "гетман",

– рассказал "Украинской правде" один из самых влиятельных членов"Слуги народа".

О его роли в этом деле свидетельствуют прослушки и негласные показания. Поэтому и самого Медведчука и Порошенко из-за трубы ждет уголовное дело.

Что известно о "трубе Медведчука"