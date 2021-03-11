В "Слуге народа" заявили, что Порошенко ждет уголовное дело, – СМИ
Против пятого президента Украины Петра Порошенко могут открыть уголовное производство. Коснется оно "трубы Медведчука".
Источник:"Украинская правда"
Такое заявление "не под запись" для СМИ сделал один из членов партии "Слуга народа". Источник отмечает: санкции против Порошенко, как это сделали с Медведчуком, вводить не будут.
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Дело против Порошенко
Обоснование того, чтобы открыть дело – так называемая "труба Медведчука", которую недавно вернули в госсобственность. В "Слуге народа" заявляют, что от нее имел прибыль и пятый президент Украины.
Мы против Порошенко санкций вводить не будем. Для чего – чтобы делать из него мученика? Там будет уголовное дело за трубу, на которой сидел не только Медведчук, но и "гетман",
– рассказал "Украинской правде" один из самых влиятельных членов"Слуги народа".
О его роли в этом деле свидетельствуют прослушки и негласные показания. Поэтому и самого Медведчука и Порошенко из-за трубы ждет уголовное дело.
Что известно о "трубе Медведчука"
- Речь о части трубопровода "Самара – Западное направление".
- Во время заседания СНБО 19 февраля приняли решение забрать нефтепродуктопровод у окружения Медведчука и вернуть его в собственность Украины.
- Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- Однако несколькими решениями судов, которые сейчас будут расследовать, труба оказалась в частных руках, близких к компаниям Медведчука
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