В "Слуге народа" не исключают возможность определенных фальсификаций во время зимней сессии ПАСЕ. Из-за пандемии коронавируса она состоится в виртуальном режиме.

Сейчас работа ПАСЕ фактически парализована, ведь представители делегаций не могут находиться там физически. Об этом глава делегации Украины в ПАСЕ и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована, потому что ты не можешь быть там физически. Но мы работаем в комитетах, мы работаем в политических группах,

– отметила Ясько.

Что еще сказала Ясько