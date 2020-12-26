Работа парализована: в "Слуге народа" заговорили о возможных фальсификациях во время сессии ПАСЕ
В "Слуге народа" не исключают возможность определенных фальсификаций во время зимней сессии ПАСЕ. Из-за пандемии коронавируса она состоится в виртуальном режиме.
Сейчас работа ПАСЕ фактически парализована, ведь представители делегаций не могут находиться там физически. Об этом глава делегации Украины в ПАСЕ и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Актуально Впервые за последние 2 года: Украина примет участие в январской сессии ПАСЕ
Работа ПАСЕ, как и других международных организаций, почти парализована, потому что ты не можешь быть там физически. Но мы работаем в комитетах, мы работаем в политических группах,
– отметила Ясько.
Что еще сказала Ясько
- Украинская делегация в ПАСЕ имеет ряд важных побед. В частности, Меджлис отныне представлен в обсуждении.
- В январе будет гибридная сессия ПАСЕ. Украинская делегация планирует туда поехать.
- Однако во многих странах будет локдаун. Их представительства очевидно будут ограничены. Поэтому некоторые люди будут подключаться онлайн.
- Во время зимней серии будут решать кадровые вопросы. Прежде всего будут выбирать заместителя генсекретаря, возглавляющего секретариат ПАСЕ.
- Эти должности связанные с информационной безопасностью, поэтому за них крайне важно голосовать физически.
- Ясько также отметила. что "когда онлайн выступала, то когда нажимала кнопочку, что мне надо выступить, этот запрос куда-то исчезал".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter