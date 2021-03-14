В Киевской областной организации "Слуги народа" считают недопустимым вхождение в Национальный совет общин Александр Дубинский. Сегодня последний собственно и возглавляет киевскую областную ячейку "слуг".

Партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации. На мероприятии должны рассмотреть кадровые вопросы. Также на повестке дня будут вопросы образования новых руководящих органов областной организации.

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С вопросом о созыве конференции к председателю партии "Слуга народа" обратились представители киевской областной ячейки политсилы. Александр Корниенко в свою очередь издал соответствующее распоряжение.

"Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин нынешнего руководителя областной организации Александра Дубинского", – отметили в Киевской областной организации "Слуги народа".

Также в киевской ячейке выразили возмущение, что позиция некоторых членов относительно дальнейшего пребывания Дубинского в должности глава выдается за позицию всей организации . Благодаря этому нардеп получает возможность автоматически входить в руководящие органы "Слуги народа".

Именно поэтому партийцы обратились в высшие руководящие органы партии с требованием инициировать созыв внеочередной конференции областной организации, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также формирования политического совета Киевской области,

– пояснили в киевской областной "Слуге народа".

Как на такую ​​инциативу отреагировало руководство СН

По словам Корниенко , инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии. Поэтому в "Слуге народа" не увидели причин не удовлетворить это требование.

В политсиле добавили, что, по новой редакции устава, подобные решения должны также согласовать председатели Политического совета и Национального совета общин. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич это сделали.

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Что этому предшествовало

На съезде "Слуги народа" 13 марта приняли вхождение Дубинского в Национальный совет общин. Это один из двух новых крупных руководящих органов политсилы. Он состоит из глав областных организаций партии, Киевской городской и Криворожского городского организаций.

11 января США ввели санкции против Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в выборы президента США.

Санкции связаны с созданной Россией сетью зарубежного влияния. Дубинский, конечно, свою причастность к этой сети отрицал .

19 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных дела . Говорится об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в Раде. По словам руководительницы политсилы Евгении Кравчук, это произошло из-за "некомандной работы" Дубинского.

Корниенко же отмечал, что "многие голосовали, потому накипело уже" . В то же время он не считал, что из-за исключения из фракции Дубинского будет угроза потери киевской областной ячейки.