В "Слуге народа" выразили возмущение действиями сторонников активиста Сергея Стерненко во время акции 20 марта под Офисом Президента. Депутаты инициировали проведение внеочередного заседания, в котором должны принять участие силовики.

Целью заседания является принятие постановления по оценкам протеста 20 марта. Также нардепы требуют выяснить, не причастны ли к беспорядкам в ОП "посторонние политические силы или фигуры".

Важно Убытки на 2 миллиона гривен: в ОП отреагировали на погром во время акции в поддержку Стерненко

Позиция "Слуги народа"

В обращении фракции подчеркнули, что "Слуга народа" всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии. Однако нардепы заявили, что категорически не воспринимают попытки насилия, вандализм, надругательство над символами нашего государства.

Требования нардепов:

правоохранители должны предоставить юридическую оценку событиям;

определить степень вины участников протеста за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу;

добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба.

Мы уважаем право на мирный протест, но требуем защитить право граждан на улице без насилия и вандализма. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления по оценкам данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.п.,

– говорится в сообщении.

Напоследок депутаты отметили, что ждут решительных, квалифицированных и бескомпромиссных действий со стороны правоохранительных органов.

Актуально Хотят крови – в МВД отреагировали на протесты из-за Стерненко

Что известно о протестах в поддержку Сергея Стерненко