В "Слуге народа" прокомментировали "коалиционные переговоры" с "Голосом"
В недавнем интервью руководительница партии "Голос" Кира Рудик заявила, что циклически с ней ведут переговоры об объединении с президентской партией. Поэтому в СМИ появилась информация о том, что "Голосу" предлагают объединиться в коалицию.
Источник:24 канал
В комментарии 24 каналу глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил: об образовании коалиции пока речь не идет. Хотя активное сотрудничество между партиями ведется.
Что было раньше "Слуги народа" ведут переговоры с "Голосом" о создании коалиции
Что говорят в "Слуге народа" об объединении с "Голосом"
Александр Корниенко рассказал: сотрудничество с "Голосом" ведется постоянно. Как "Слуга народа", так и "Голос" работают над совместными законопроектами, поддерживают инициативы друг друга. Однако об объединении в коалицию речь не идет, это преувеличение.
Не раздувал бы этого до каких-то коалиционных переговоров, которые пока не ведутся. Идет нормальное конструктивное сотрудничество парламентских сил,
– рассказал Корниенко.
Коалиция "Голоса" и "Слуги народа": откуда информация
О том, что "Голосу" предлагают вступить в коалицию со "Слугой народа" говорилось в новостях из фрагмента интервью Киры Рудик Интерфакс-Украина. В прямой цитате политика речь идет об объединении политсил, однако нет прямой информации о коалиции.
Кира Рудик говорила об объединении / Скриншот с interfax.com.ua
В этом интервью глава партии "Голос", как и Корниенко, отметила: ее партия тесно сотрудничает со "Слугой народа". И это при том, что не находится в коалиции с парламентским большинством. Кира Рудик заявила: "Голос" поддерживает проукраинские государственные шаги Зеленского и команды и будет способствовать в тех вопросах, по которым позиции политсил совпадают.
Слухи о коалиции "Слуги народа" с другими фракциями:
- О том, что "Слуга народа" может объединиться с другими политсилами, слухи ходят еще с 2020 года.
- По информации СМИ, это произойдет, если численность президентской фракции сократится до 226 депутатов.
- По состоянию на февраль 2021 года, во фракции 245 депутатов, поэтому к якобы "цифре Х" еще два десятка человек.
- Осенью 2020 года во время активных обсуждений распада монобольшинства, которое к слову, так и не произошло, речь шла о том, что "Слуга народа" может объединиться с "Голосом".
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