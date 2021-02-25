В недавнем интервью руководительница партии "Голос" Кира Рудик заявила, что циклически с ней ведут переговоры об объединении с президентской партией. Поэтому в СМИ появилась информация о том, что "Голосу" предлагают объединиться в коалицию.

В комментарии 24 каналу глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил: об образовании коалиции пока речь не идет. Хотя активное сотрудничество между партиями ведется.

Что было раньше "Слуги народа" ведут переговоры с "Голосом" о создании коалиции

Что говорят в "Слуге народа" об объединении с "Голосом"

Александр Корниенко рассказал: сотрудничество с "Голосом" ведется постоянно. Как "Слуга народа", так и "Голос" работают над совместными законопроектами, поддерживают инициативы друг друга. Однако об объединении в коалицию речь не идет, это преувеличение.

Не раздувал бы этого до каких-то коалиционных переговоров, которые пока не ведутся. Идет нормальное конструктивное сотрудничество парламентских сил,

– рассказал Корниенко.

Коалиция "Голоса" и "Слуги народа": откуда информация

О том, что "Голосу" предлагают вступить в коалицию со "Слугой народа" говорилось в новостях из фрагмента интервью Киры Рудик Интерфакс-Украина. В прямой цитате политика речь идет об объединении политсил, однако нет прямой информации о коалиции.



Кира Рудик говорила об объединении / Скриншот с interfax.com.ua

В этом интервью глава партии "Голос", как и Корниенко, отметила: ее партия тесно сотрудничает со "Слугой народа". И это при том, что не находится в коалиции с парламентским большинством. Кира Рудик заявила: "Голос" поддерживает проукраинские государственные шаги Зеленского и команды и будет способствовать в тех вопросах, по которым позиции политсил совпадают.

Стоит отметить. Из-за приговора Сергею Стерненко партия "Голос" в парламенте начала собирать депутатские подписи за увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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