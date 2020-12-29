В "Слуге народа" считают справедливым отстранение главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности. Более того, по мнению "слуг", глава КСУ сам должен был уйти в отставку на время расследования.

Мнение фракции озвучила народный депутат от "Слуги Народа" Галина Янченко. Сообщает телеграм-канал "Слуги народа".

Важно Тупицкого отстранили от должности судьи КСУ

Янченко назвала Тупицкого человеком, который "держится за кресло". Нардеп отметила, что Тупицкого отстранили от исполнения обязанностей именно судьи, то есть процессуально он не может присутствовать на судебных заседаниях.

Отстранение на 2 месяца обусловлено существующей юридической процедурой. Но, поскольку в основе этого отстранения лежит высказанное ему прокуратурой подозрение уголовного характера, отстранение может быть продлено и на следующие 2 месяца,

– объяснила она.

По словам Янченко, необходимо найти выход из конституционного кризиса.

"Поэтому поддерживаю решение президента Владимира Зеленского, считаю этот шаг справедливым и таким, что сделан в интересах Украины", – отмечает нардеп.

Интересно Указ об отстранении Тупицкого – это вынужденный шаг, – представитель Зеленского в КСУ

В чем обвиняют Тупицкого