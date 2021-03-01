В "Слуге народа" отреагировали на остановку госфинансирования партии
НАПК остановило финансирование партии "Слуга Народа". Глава политической силы Александр Корниенко заявил, что сейчас депутаты выясняют основания для этого действия.
Источник:Сайт партии "Слуга народа"
Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа" выразил уверенность, что финансирование партии вскоре восстановят.
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Для того фракция готовит необходимые объяснения и ликвидирует возможные нарушения в отчетной документации.
Сейчас мы выясняем основания приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет восстановлено,
– сказал Корниенко.
Как в НАПК объяснили прекращение финансирования
- НАПК нашли нарушения в порядке представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. И даже признаки уголовных правонарушений.
- Агентство по вопросам предотвращения коррупции направило административный протокол в отношении руководителя партии "Слуга народа".
- Председатель НАПК Александр Новиков остановил государственное финансирование партии своим решением. Восстановить его могут, когда политсила устранит неточности.
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