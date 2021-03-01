НАПК остановило финансирование партии "Слуга Народа". Глава политической силы Александр Корниенко заявил, что сейчас депутаты выясняют основания для этого действия.

Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа" выразил уверенность, что финансирование партии вскоре восстановят.

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Для того фракция готовит необходимые объяснения и ликвидирует возможные нарушения в отчетной документации.

Сейчас мы выясняем основания приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете финансирование будет восстановлено,

– сказал Корниенко.

Важно! С 1 марта Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование президентской партии "Слуга народа" из-за ряда нарушений в отчетах.

Как в НАПК объяснили прекращение финансирования