Заседание фракции "Слуга народа" состоится 1 февраля – вопрос исключения из нее Александра Дубинского на повестке дня. В то же время во фракции отметили, что статус нардепа он сможет сохранить.

Источник: 24 канал

Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин рассказал, что, согласно процедуре, Александр Дубинский является мажоритарщиком и соответственно – будет в статусе внефракционным.

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"Если бы он был списочником то он бы сложил мандат, поскольку он мажоритарщик, которого избрали представители округа – он сохраняет за собой статус народного депутата", – рассказал Безгин.

В то же время он отметил, что нужно решать внутреннюю проблему фракции непосредственно на заседаниях – ключевое – дойти до решения, которое бы не вредило государственному интересу.

Я не думаю, что сейчас вопрос Дубинского – это ключевая тема, которая должна волновать общество. Есть законодательные изменения, которые действительно нужны Украине,

– сказал нардеп от "Слуги народа".

Письма об исключении

Также Виталий Безгин рассказал, что получил письмо от Александра Дубинского с просьбой дать ответ относительно его исключения из фракции. Нардеп отметил, что не отвечал на него.

"Он не имеет ничего общего с процедурами. Это определенная политическая манипуляция и игра, которая никак не повлияет непосредственно на решение, которое будет принимать фракция", – сообщил нардеп.

По его словам, это лишь попытка поддерживать медийную активность. Виталий Безгин отметил, что сейчас позиция руководства по вопросу Александра Дубинского четкая и защищает украинские интересы.

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