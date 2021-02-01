В "Слуге народа" объяснили, сохранит ли Дубинский статус нардепа
Заседание фракции "Слуга народа" состоится 1 февраля – вопрос исключения из нее Александра Дубинского на повестке дня. В то же время во фракции отметили, что статус нардепа он сможет сохранить.
Источник: 24 канал
Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин рассказал, что, согласно процедуре, Александр Дубинский является мажоритарщиком и соответственно – будет в статусе внефракционным.
К теме Дубинского сегодня исключат из "Слуги народа": голосов собрали с запасом
"Если бы он был списочником то он бы сложил мандат, поскольку он мажоритарщик, которого избрали представители округа – он сохраняет за собой статус народного депутата", – рассказал Безгин.
В то же время он отметил, что нужно решать внутреннюю проблему фракции непосредственно на заседаниях – ключевое – дойти до решения, которое бы не вредило государственному интересу.
Я не думаю, что сейчас вопрос Дубинского – это ключевая тема, которая должна волновать общество. Есть законодательные изменения, которые действительно нужны Украине,
– сказал нардеп от "Слуги народа".
Письма об исключении
Также Виталий Безгин рассказал, что получил письмо от Александра Дубинского с просьбой дать ответ относительно его исключения из фракции. Нардеп отметил, что не отвечал на него.
"Он не имеет ничего общего с процедурами. Это определенная политическая манипуляция и игра, которая никак не повлияет непосредственно на решение, которое будет принимать фракция", – сообщил нардеп.
По его словам, это лишь попытка поддерживать медийную активность. Виталий Безгин отметил, что сейчас позиция руководства по вопросу Александра Дубинского четкая и защищает украинские интересы.
Исключение Дубинского из фракции: главное
- Минфин США ввел санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины, в частности – нардепа Александра Дубинского. Всех их обвиняют во вмешательстве в выборы президента США.
- В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.
- По информации СМИ, во время заседания фракции 25 января 2021 года президент Украины попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство во фракции. В то же время нардеп не признает себя виновным.
Поделиться новостью