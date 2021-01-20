Не является сигналом: в "Слуге народа" объяснили отсутствие Зеленского на инаугурации Байдена
Отсутствие президента Владимира Зеленского на инаугурации новоизбранного главы США Джо Байдена никак не повлияет на отношения Украины и Соединенных Штатов. Киеву нужен полноценный государственный визит.
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что поездка Зеленского на церемонию лишь бы потратила время президента. Об этом она заявила в эфире телеканала Obozrevatel TV.
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Парламентарий пояснила, что инаугурация является "церемониалом", не предусматривающим обсуждения тех или иных вопросов.
Это не является никаким сигналом, ведь там не будет и других лидеров из-за пандемии и внутренней ситуации,
– отметила Верещук.
"Слуга народа" добавила, что Украина ожидает статуса главного союзника США вне НАТО. А также расширение сотрудничества в различных направлениях, прежде всего в оборонном секторе и секторе безопасности.
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Инаугурация Байдена: что стоит знать
- Инаугурация 46 президента США Джо Байдена состоится в Вашингтоне 20 января 2021 года.
- В столице Соединенных Штатов на Национальной аллее, где обычно собираются зрители церемонии, выставили более 200 тысяч флагов.
- Часть церемонии перевели в онлайн-режим. В частности, вместо шествия нового президента у резиденции и общения с американцами, будет виртуальный парад.
- Для охраны порядка в Вашингтон прибыли 25 тысяч военных Национальной гвардии.
- На инаугурации не будет 45-го президента США Дональда Трампа.
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