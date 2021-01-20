Отсутствие президента Владимира Зеленского на инаугурации новоизбранного главы США Джо Байдена никак не повлияет на отношения Украины и Соединенных Штатов. Киеву нужен полноценный государственный визит.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что поездка Зеленского на церемонию лишь бы потратила время президента. Об этом она заявила в эфире телеканала Obozrevatel TV.

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Парламентарий пояснила, что инаугурация является "церемониалом", не предусматривающим обсуждения тех или иных вопросов.

Это не является никаким сигналом, ведь там не будет и других лидеров из-за пандемии и внутренней ситуации,

– отметила Верещук.

"Слуга народа" добавила, что Украина ожидает статуса главного союзника США вне НАТО. А также расширение сотрудничества в различных направлениях, прежде всего в оборонном секторе и секторе безопасности.

Обратите внимание! На инаугурации иностранные государства будут представлять их послы. В частности, от Украины будет присутствовать Владимир Ельченко.

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