Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич видит угрозу деморализации личного состава Вооруженных сил Украины. Это касается приговоров участникам боевых действий.

По его словам, особенно может ухудшиться ситуация для офицеров. Об этом сообщили в материале "РБК-Україна".

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Быстрые решения

Он отметил, что за годы войны погибло много военнослужащих. У всех них были командиры, которые принимали определенные решения, чаще всего быстрые.

Я убежден, что прямого умысла на совершение преступления командиры не имели,

– отметил Завитневич.

Создание военной полиции

Председатель комитета ВР сообщил, что сейчас происходит подготовка к созданию военной полиции. Она должна повысить уровень дисциплины в армии. Также вопрос военных судов все еще остается открытым.

"Мы в сотрудничестве с Комитетом по вопросам правовой политики более детально его будем изучать и совершенствовать наше законодательство", – он добавил.

Отметим! За 4 года в Международный уголовный суд направили 15 информационных сообщений о преступлениях против народа Украины.

Трибуналов не будет

Завитневич заверил, что трибуналов в Украине пока не будет. Необходимо изучить практику Европейского суда по правам человека для работы военных судов.

Он считает, что необходимо учесть и особенности работы в условиях боевых действий, а значит повышенной нагрузки. "Обычно такой процесс нужен, но создавать отдельную ветку судов сейчас будет трудно, дорого и долго", – добавил Завитневич.

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