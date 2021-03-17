В "Слуге народа" назвали свинством сообщения Арестовича с нецензурной бранью
Поведение представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича – недопустимое. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Источник:hromadske
Так нардеп прокомментировала скандал вокруг Арестовича. Тот в комментариях к своему сообщению в фейсбуке посылал пользователей соцсети в крайне ненормативном направлении.
Напомним Пошел на х*й, – Арестович отреагировал хамством на требование писать на украинском
Поведение Арестовича – "свинство"
Заместитель руководителя фракции "Слуги народа" отметила, что не взяла бы Алексея Арестовича на должность спикера в украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.
Ведь на этой должности нужно рассказывать, как россияне блокируют переговоры по Донбассу, а не провоцировать скандалы из-за нежелания общаться на украинском.
Я считаю, то, что сделал Арестович – это недопустимо, свинство. Такое поведение точно лишь дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров,
– сказала Евгения Кравчук.
Она также отметила, что стоило бы пригласить Алексея Арестовича на заседание фракции и обсудить ситуацию. Ведь "к нему и раньше были вопросы". Но несмотря на это Кравчук считает Арестовича "в определенной степени эффективным коммуникатором".
Нецензурная брань от Арестовича: что случилось
- 16 марта Алексей Арестович обнародовал в фейсбуке сообщение на русском, в котором прокомментировал работу украинской делегации в ТКГ.
- Один из пользователей попросил Арестовича писать на украинском, в ответ на что получил следующее: "Пошел на х*й. Так понятнее?" Впоследствии аналогичную реакцию на свой комментарий увидел политолог Андрей Смолий.
- Арестович этот же день прокомментировал скандал. Он убежден, что имеет право "на лицемерие указывать доступным языком", поскольку не находится на государственной должности.
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