Поведение представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича – недопустимое. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так нардеп прокомментировала скандал вокруг Арестовича. Тот в комментариях к своему сообщению в фейсбуке посылал пользователей соцсети в крайне ненормативном направлении.

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Поведение Арестовича – "свинство"

Заместитель руководителя фракции "Слуги народа" отметила, что не взяла бы Алексея Арестовича на должность спикера в украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.

Ведь на этой должности нужно рассказывать, как россияне блокируют переговоры по Донбассу, а не провоцировать скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

Я считаю, то, что сделал Арестович – это недопустимо, свинство. Такое поведение точно лишь дискредитирует его как человека, который должен доносить информацию о ходе переговоров,

– сказала Евгения Кравчук.

Она также отметила, что стоило бы пригласить Алексея Арестовича на заседание фракции и обсудить ситуацию. Ведь "к нему и раньше были вопросы". Но несмотря на это Кравчук считает Арестовича "в определенной степени эффективным коммуникатором".

Пока никакой другой реакции на скандал вокруг Арестовича от власти не было.

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