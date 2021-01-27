В Раде хотят расследовать причины оккупации Крыма: инициатор – "Слуга народа"
"Слуга народа" вскоре подаст в Верховную Раду постановление о создании ВСК по расследованию причин оккупации Крыма в 2014 году.
Источник: нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая
Собственно Лиза Богуцкая и хочет создать соответствующую временную следственную комиссию. Об этом она написала в фейсбуке 27 января.
Кстати Украина пригласит Россию присоединиться к Крымской платформе, – Кулеба
Все же сегодня подаю в ВР постановление о регистрации ВСК по расследованию, почему стала возможной оккупация Крыма,
– отметила парламентарий.
Коротко об оккупации Россией Крыма
- Насильственное противоправное временное отторжение произошло в конце февраля – начале марта 2014 года.
- Собственно в феврале после событий Евромайдана в Крыму появились переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков. Их впоследствии окрестили "зелеными человечками".
- Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", которое называло себя "самооборона Крыма".
- Как казаки, так и "зеленые человечки" начали блокировать не только украинские военные части, а и доступ к административным зданиям, в частности Верховной Рады Крыма. Поэтому нужные Москве решения депутаты принимали под дулом автомата.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. По его результатам Россия включила Крым в свой состав.
- Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.
- Окончательное "присоединение" Крыма состоялось 18 марта. Тогда в Кремле соответствующие документы подписали российской президент Путин и коллаборационисты, представлявшие оккупационные власти в Крыма.
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