"Слуга народа" вскоре подаст в Верховную Раду постановление о создании ВСК по расследованию причин оккупации Крыма в 2014 году.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая

Собственно Лиза Богуцкая и хочет создать соответствующую временную следственную комиссию. Об этом она написала в фейсбуке 27 января.

Кстати Украина пригласит Россию присоединиться к Крымской платформе, – Кулеба

Все же сегодня подаю в ВР постановление о регистрации ВСК по расследованию, почему стала возможной оккупация Крыма,

– отметила парламентарий.

Заметим! Согласно Конституции, временные следственные комиссии Верховной Рады создают из числа нардепов. Занимаются они расследованием вопросов и инцидентов, которые интересуют общество. Для принятия решения о создании ВСК необходимо голоса не менее трети конституционного состава ВРУ (150 из 450 нардепов).

Коротко об оккупации Россией Крыма

Насильственное противоправное временное отторжение произошло в конце февраля – начале марта 2014 года.

Собственно в феврале после событий Евромайдана в Крыму появились переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков. Их впоследствии окрестили "зелеными человечками".

Также было создано вооруженное формирование из российских "казаков", которое называло себя "самооборона Крыма".

Как казаки, так и "зеленые человечки" начали блокировать не только украинские военные части, а и доступ к административным зданиям, в частности Верховной Рады Крыма. Поэтому нужные Москве решения депутаты принимали под дулом автомата.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова . По его результатам Россия включила Крым в свой состав.

. По его результатам Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

Окончательное "присоединение" Крыма состоялось 18 марта. Тогда в Кремле соответствующие документы подписали российской президент Путин и коллаборационисты, представлявшие оккупационные власти в Крыма.

Подробнее о том, как Россия аннексировала Крым, - читайте по ссылке.