В "Слуге народа" есть люди, которые имеют вопросы и претензии к Сытнику, – Корниенко
В "Слуге народа" есть немало депутатов, которые имеют вопросы и претензии к главе НАБУ Артему Сытнику. Согласно регламенту, они имеют право собирать подписи на проведение внеочередной сессии Верховной Рады.
Источник:24 канал
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что видел определенную активность в парламенте и подписные листы за отставку Сытника. Он рассказал, что формулировка в документе касается принятия одного из многочисленных законов, которые уже "гуляют" в Раде.
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По мнению Корниенко, надо сначала выяснить о каких конкретно законах говорится и что предлагают коллеги. Только после этого следует принимать взвешенные решения относительно Сытника.
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Корниенко отметил, что фракция "Слуга народа" значительно обновилась. По его словам, сейчас есть много вопросов, которые надо обсуждать именно с молодежью.
Начиная с 2004 года выросла рождаемость, поэтому мы понимаем, что через несколько лет у нас будет очень много молодых людей и они будут политически активными,
– заявил председатель фракции.
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Как отметил Корниенко, с молодыми украинцами надо работать уже сейчас, чтобы они становились еще и политически сознательными.
Как депутаты от "Слуги народа" относятся к сбору подписей в отношении Сытника: смотрите видео
Увольнение Артема Сытника: коротко
- Конституционный Суд Украины в августе 2020 года признал неконституционным указ о назначении на должность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
- Законопроект о праве парламента сменить главу НАБУ в ноябре поддержал Кабинет Министров.
- В феврале 2021 года некоторые СМИ обнародовали информацию, что на увольнении действующего директора НАБУ настаивал Владимир Зеленский.
- Председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин 2 марта сообщил, что в Верховной Раде начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника.
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