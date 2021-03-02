В "Слуге народа" есть немало депутатов, которые имеют вопросы и претензии к главе НАБУ Артему Сытнику. Согласно регламенту, они имеют право собирать подписи на проведение внеочередной сессии Верховной Рады.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что видел определенную активность в парламенте и подписные листы за отставку Сытника. Он рассказал, что формулировка в документе касается принятия одного из многочисленных законов, которые уже "гуляют" в Раде.

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По мнению Корниенко, надо сначала выяснить о каких конкретно законах говорится и что предлагают коллеги. Только после этого следует принимать взвешенные решения относительно Сытника.

Зачем в партии создали новое крыло

Корниенко отметил, что фракция "Слуга народа" значительно обновилась. По его словам, сейчас есть много вопросов, которые надо обсуждать именно с молодежью.

Начиная с 2004 года выросла рождаемость, поэтому мы понимаем, что через несколько лет у нас будет очень много молодых людей и они будут политически активными,

– заявил председатель фракции.

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Справка. В "Слуге народа" заявили о намерении создать молодежное крыло политсилы. В частности, с такой инициативой выступили депутаты со всей Украины. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как отметил Корниенко, с молодыми украинцами надо работать уже сейчас, чтобы они становились еще и политически сознательными.

Как депутаты от "Слуги народа" относятся к сбору подписей в отношении Сытника: смотрите видео

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