В "Слуге народа" анонсировали законопроект о местном референдуме
В Верховной Раде на следующей неделе планируют завершить работу над текстом законопроекта о местном референдуме.
Источник:24 канал
Документ представят на сайте парламента для национального обсуждения. Об этом во время съезда партии "Слуга народа" сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
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Вы знаете, что принят закон о всеукраинском референдуме. И буквально на следующей неделе, я очень надеюсь, мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме,
– сказал народный депутат.
Он добавил, что под эгидой президента Владимира Зеленского они готовы объехать большинство, или же и все территориальные общины.
Это сделают для того, чтобы пообщаться с людьми на местах, презентовать свое видение местного референдума и выйти на финальную точку, которая позволит сказать, что прямая демократия в Украине существует.
Наконец Руслан Стефанчук анонсировал программу, которая будет показывать в режиме онлайн выполнение обещаний партии "Слуга народа".
Закон о референдуме: кратко
- Чтобы организовать референдум, нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей украинцев в более чем 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
- Закон предусматривает возможность электронного голосования.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый референдум может состояться в 2022 году из-за ряда подготовительных процедур и финансового обеспечения.
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