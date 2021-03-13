В Верховной Раде на следующей неделе планируют завершить работу над текстом законопроекта о местном референдуме.

Документ представят на сайте парламента для национального обсуждения. Об этом во время съезда партии "Слуга народа" сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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Вы знаете, что принят закон о всеукраинском референдуме. И буквально на следующей неделе, я очень надеюсь, мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме,

– сказал народный депутат.

Он добавил, что под эгидой президента Владимира Зеленского они готовы объехать большинство, или же и все территориальные общины.

Это сделают для того, чтобы пообщаться с людьми на местах, презентовать свое видение местного референдума и выйти на финальную точку, которая позволит сказать, что прямая демократия в Украине существует.

Наконец Руслан Стефанчук анонсировал программу, которая будет показывать в режиме онлайн выполнение обещаний партии "Слуга народа".

Обратите внимание! В январе 2021 года Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум".

Закон о референдуме: кратко

Чтобы организовать референдум, нужно собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей украинцев в более чем 16 областях и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Закон предусматривает возможность электронного голосования.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что первый референдум может состояться в 2022 году из-за ряда подготовительных процедур и финансового обеспечения.



Детали закона о референдуме / Инфографика 24 канала