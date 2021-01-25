Во фракции "Слуга народа" запретили нардепам брать с собой на заседание мобильные телефоны и другие гаджеты. Такое решение изрядно разозлило члена фракции Александра Дубинского.

Источник: телеграмм-страница "ЗЕландія"

Почему запретили телефоны

Такое правило связали с присутствием на заседании Президента Украины Владимира Зеленского. Оно состоится 25 января в 18:00.

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"В связи с присутствием на заседании первых лиц, вход в зал с мобильным телефоном и другими гаджетами запрещен. Их необходимо будет сдать работникам секретариата", – заверили в рабочем чате.

Нардепам порекомендовали иметь с собой только 1 гаджет, который те сдадут в секретариат.



Сообщение в рабочем чате / Фото "ЗЕландия"

Возмущение Дубинского

Член фракции Александр Дубинский написал пост на телеграмм-странице, где возмутился из-за такого нововведения.

Писать публичные доносы и тиражировать их во всех СМИ – это можно, а как на фракцию – так будьте любезны, без гаджетов. Кто-то настолько испугался моего выступления, что решили запретить телефоны на фракции. И этим снова подставляют и Президента и всех нас,

– написал он.

Он воспринял правило так, будто "из фракции хотят сделать концлагерь". "В следующий раз будем приходить на фракцию без одежды", – высказался депутат.

Справка. К слову, в США ввели санкции против Дубинского. Подробнее – здесь.

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