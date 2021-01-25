"Слугам" запретили брать телефоны на заседание фракции: причину объяснили
Во фракции "Слуга народа" запретили нардепам брать с собой на заседание мобильные телефоны и другие гаджеты. Такое решение изрядно разозлило члена фракции Александра Дубинского.
Источник: телеграмм-страница "ЗЕландія"
Почему запретили телефоны
Такое правило связали с присутствием на заседании Президента Украины Владимира Зеленского. Оно состоится 25 января в 18:00.
Интересно Тайное голосование увеличит шансы на исключение Дубинского из фракции, – "слуга народа"
"В связи с присутствием на заседании первых лиц, вход в зал с мобильным телефоном и другими гаджетами запрещен. Их необходимо будет сдать работникам секретариата", – заверили в рабочем чате.
Нардепам порекомендовали иметь с собой только 1 гаджет, который те сдадут в секретариат.
Сообщение в рабочем чате / Фото "ЗЕландия"
Возмущение Дубинского
Член фракции Александр Дубинский написал пост на телеграмм-странице, где возмутился из-за такого нововведения.
Писать публичные доносы и тиражировать их во всех СМИ – это можно, а как на фракцию – так будьте любезны, без гаджетов. Кто-то настолько испугался моего выступления, что решили запретить телефоны на фракции. И этим снова подставляют и Президента и всех нас,
– написал он.
Он воспринял правило так, будто "из фракции хотят сделать концлагерь". "В следующий раз будем приходить на фракцию без одежды", – высказался депутат.
Курьезы со "слугами" и их гаджетами
- В декабре 2020 года нардепа из "Слуги народа" Евгения Петруняка застукали за необычным делом в Раде. Он рассматривал обнаженную грудь незнакомки в телефоне.
- Также произошла курьезная ситуация с главой партии Александром Корниенко. Он перепутал микрофон в Раде с телефоном. Видео можно посмотреть здесь.
- Нардеп Валерий Колюх на заседании Верховной Рады 15 декабря думал о своем отдыхе. Он в гаджете бронировал отель для отдыха.
- Депутат Галина Третьякова в Раде засветилась в секс-переписке.
- Олег Семинский во время заседания писал в переписке: "Мур-мур, целовать тебя хочу". Как оказалось впоследствии, сообщение могло быть направлено его помощнице и депутату Черниговского горсовета Екатерине Демченко.
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