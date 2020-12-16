"Слугам народа" предложили подписать фракционное соглашение, которое будет регламентировать их политическое поведение. В соответствии с соглашением, приоритетом каждого депутата есть реализация предвыборных программ президента и партии "Слуга народа".

Документ составил глава фракции Давид Арахамия. Об этом со ссылкой на источники из "Слуги народа" сообщает LB.ua.

Заметьте Поддержка "Слуги народа" просела, ЕС и ОПЗЖ – в лидерах: обновленный рейтинг партий

Народный депутат привлекается к распространению в СМИ, социальных сетях, телеграмм-каналах и на территориальных округах информации относительно успешных реализованных инициатив президента и депутатской фракции "Слуга народа",

– говорится в сообщении.

Что будет определять эффективность нардепа

уровень посещения пленарных заседаний и заседаний комитетов;

голосование;

соблюдение дисциплины;

соблюдение депутатской этики.

Что еще представлено в соглашении

Если мнение нардепа не совпадает с официальной позицией фракции, он должен указать на это.

Нардепы обязаны посещать все заседания. Исключения могут быть только в случае уважительных причин. О своем отсутствии "Слуги народа" должны предупреждать хотя бы за день, в экстренных случаях – не менее чем за 2 часа.

Народные избранники должны поддерживать законодательные инициативы президента Владимира Зеленского и фракции.

Кроме того, "Слуги народа" обязаны соблюдать этику в отношении президента, руководства парламента, министров, друг друга и "не высказываться негативно в адрес своих коллег из фракции".

Источник из "Слуги народа" также сообщил, что некоторые нардепы уже отказались подписывать соглашение.



Соглашение фракции "Слуга народа" / LB.ua.