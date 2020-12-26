Для депутатов "Слуги народа" подготовили тезисы, которые рекомендуют использовать, комментируя дело Олега Татарова. В частности, еще рано говорить о причастности заместителя главы Офиса Президента к преступлениям.

Документ с эфирными тезисами для "Слуги народа" удалось получить журналистам "Бабеля".

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Какие советы по делу Татарова дали "слугам народа"

Депутатов заверили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины не имеет никаких обвинений против Татарова , касающихся его работы в Офисе Президента. Скандальное дело связано с периодом 2017 года, когда он работал юристом.

, касающихся его работы Скандальное дело связано с периодом 2017 года, когда он работал юристом. Должностные обязанности Татарова в ОП не предусматривают никакой возможности контроля за деятельностью правоохранительных органов и НАБУ.

Поэтому не только некорректно, но и просто неправда – говорить, что Татаров может контролировать деятельность правоохранителей. ОП – вспомогательный орган, основная задача которого обеспечивать деятельность президента,

– рекомендуют в тезисах.

Татаров написал заявление о временном приостановлении обязанностей как заместителя руководителя ОП, чтобы избежать каких-либо обвинений в конфликте интересов и в политическом давлении.

"Татаров защищаться как частное лицо. Приостановление обязанностей означает, что снимается даже гипотетическое подозрение, что Татаров может использовать свое служебное положение для защиты себя", – объясняют в партии.

Говорить о причастности Татарова к любым преступлениям преждевременно. Судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ.

Судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ. Сделки Микитася были бы невозможны, если бы его "не крышевали" тогдашние должностные лица государства, "и это не Татаров".

Говорить о возможной несправедливости, если Микитась "в обмен на выгодные НАБУ показания" избежит вообще любой ответственности.

Признание любого человека не может быть царицей доказательств в отношении другого человека. Если Микитась признает виновным себя – это хорошо. Но достаточно ли доказательств в НАБУ против Татарова,

– отмечают в документе.

И добавляют, что пресс-релизы, скриншоты и заявления со ссылкой на "источник в НАБУ" не могут быть доказательствами.

Выражать надежду, что процесс не будет затягиваться. Мол, если подозрение "зависнет", это позволит оппонентам НАБУ утверждать, что бюро "использует такие обвинения для поддержания своего медийного веса".

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Дело Олега Татарова: основное