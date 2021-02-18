Для нардепов из "Слуги народа" наняли американских лоббистов. Они должны помочь политикам наладить отношения с США и Евросоюзом. Такие услуги обходятся в 50 тысяч долларов ежемесячно.

Контракт с американской компанией Finsbury Glover Hering подписало ОО "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога". Ее основали помощники "слуг народа".

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Согласно документу, лоббисты компании должны предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку" этой ОО и партии "Слуга народа". Цель – содействие диалогу между украинскими депутатами и их иностранными коллегами.

Справка. Соглашение будет действовать до конца 2021 года, но его могут продлить. За год Finsbury Glover Hering суммарно получит за свои услуги 550 тысяч долларов. Это – более 15 миллионов гривен.

Как пояснили журналисты программы "Схемы", все соответствующие документы опубликованы на сайте американского Министерства юстиции США.



Для "слуг народа" наняли лоббистов / Фото "Схемы"

Детали контракта с Finsbury Glover Hering

Лоббисты должны "обеспечить правительственные отношения" и будут предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку".

Это, в частности, может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов.

Украинская ОО берет на себя все внеплановые расходы. Например – те, которые связаны с транспортом, питанием, проживанием и тому подобное.

Стороны могут прекратить действие контракта через 3 месяца после его подписания, без указания при этом причины.

Что известно об ОО "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога"

► Его создали в конце декабря 2020 года. Заметим, что это произошло за месяц до подписания контракта с Finsbury Glover Hering.

► Учредителями являются Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Они являются помощниками "слуг народа" Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко.

► В договоре, опубликованном на сайте Минюста США, указано, что эту ОО финансируют "украинские частные лица и коммерческие структуры".

► Информации о другой деятельности общественной организации в публичном пространстве нет. Известно, что зарегистрировали ее в Киеве на улице Круглоуниверситетской, 7.

► Еще одним адресом ОО, согласно документам Минфина США, является конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве. Это – офис "Слуги народа".

Как комментируют в "Слуге народа"

"Схемы" попросили Ткаченко и Шинкаренко прокомментировать, кто именно профинансировал привлечение лоббистов из США для "Слуги народа" из ОО, основанной их помощниками.



Учредителями ОО являются помощники "слуг народа" Ткаченко и Шинкаренко / Фото "Схемы"

Шинкаренко отметил, что знает лишь то, что его помощник основал "какую общественную организацию". Мол, чем именно она занимается и кто финансирует ее – ему неизвестно.

Я ему сказал: "Это не мое дело. Можешь делать по закону. Поэтому, пожалуйста, если хочешь делать какую-то организацию, делай. Это не мое дело",

– отметил депутат.

Кроме того, он пообещал журналистам выяснить подробную информацию, касающуюся деятельности общественной организации и ее финансирования. Ткаченко же на просьбу о комментарии пока не отреагировал.

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Один из основателей ОО ответил, что "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" является неприбыльной организацией, которая стремится улучшить отношения Украины с США, ЕС и другими демократическими странами.

"В этот критический момент для Украины, ОО привлекла FGH Holdings с целью адвокации важных вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины и экономической независимостью", – подчеркнул Костюченко.

Он добавил, что организацию будут финансировать частные источники. А также заверил, что привлекать деньги от крупного бизнеса, олигархов и транснациональных компаний там не намерены.