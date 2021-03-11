Украинский депутат из "Слуги народа" Евгений Шевченко похвалил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. А вот его противников обозвал "муд***ми", "уродами" и "пид***сами".

Более того, Шевченко пообещал совместно с Лукашенко показать украинцам, как правильно "миром править". Такой эмоциональный пост появился в телеграме "Украина Евгения Шенченко" 10 марта.

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Все, кто против Лукашенко – "муд*ки и выродки"

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко раскритиковал белорусскую оппозицию. И все бы ничего, но сделал это он на крайне агрессивный лад.

Особенно депутату не понравился оппозиционный антилукашенковский телеграм-канал NEXTA : "Nexta – вы просто трусливые пид***сы".

Но и других противников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Евгений Шевченко не пожалел словами: "Все, кто на Батьку льют эту ложь – конченые муд*ки и выродки".

"Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе вам еще покажем, как миром править", – громко заявил Шевченко.

На что же так обиделся Шевченко? Он этого не объяснил в сообщении, но можем предположить, что так украинский депутат отреагировал на расследование NEXTA "Лукашенко. Золотое дно" (о роскошных дворцах политика).

"Лукашенко. Золотое дно": о чем фильм

Журналисты рассказали о резиденциях Лукашенко – официальные и "подаренные" близкими бизнесменами. Таких якобы аж 18. Также в фильме упомянуто о самолетах и ​​вертолетах, на которых Лукашенко летал над Минском во время протестов.

По словам авторов, с 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

Что не так с депутатом Шевченко

В октябре 2019 Шевченко засветился на российском пропагандистском телеканале. Дескать, хотел донести до россиян украинский точку зрения.

В ноябре 2019 Шевченко заявил, что русскоязычных жителей восточных областей Украины силой заставляют общаться на украинском, "переламывая через колено".

В августе 2020 Евгений Шевченко призвал белорусов простить Александру Лукашенко "его грехи и преступления". Просто потому, что любовь и прощение – это хорошо.

Тогда же депутат поздравил Лукашенко с якобы победой на президентских выборах, игнорируя протесты в Беларуси и заявления ряда европейских стран о сфальсифицированных выборах.

А в феврале 2021 Шевченко вообще поехал в Беларусь, где посетил Всебелорусское собрание. На этом мероприятии выступал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.