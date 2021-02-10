Партія "Слуга народу" планує затвердити Василя Вірастюка кандидатом на довибори до Верховної Ради. Спортсмена висунуть на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

"Слуга народа" якобы во время съезда 11 февраля должна утвердить кандидатуру Вирастюка. Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники.

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Почему на Ивано-Франковщине состоятся довыборы

Довыборы назначили потому, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника. Политик стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области. Голосование состоится 28 марта 2021 года.

Кто еще выдвигается на 87 округе:

представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко. Он является совладельцем курорта "Буковель".

Кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий;

представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.