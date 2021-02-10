"Слуга народу" висуне спортсмена Вірастюка на довиборах у Раду, – ЗМІ
Партія "Слуга народу" планує затвердити Василя Вірастюка кандидатом на довибори до Верховної Ради. Спортсмена висунуть на 87 окрузі в Івано-Франківській області.
Источник:LB
"Слуга народа" якобы во время съезда 11 февраля должна утвердить кандидатуру Вирастюка. Об этом издание сообщило со ссылкой на собственные источники.
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Почему на Ивано-Франковщине состоятся довыборы
Довыборы назначили потому, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника. Политик стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области. Голосование состоится 28 марта 2021 года.
Кто еще выдвигается на 87 округе:
- представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко. Он является совладельцем курорта "Буковель".
- Кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий;
- представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.
Что известно о Василие Вирастюке
Актер, силач и заслуженный мастер спорта Вирастюк – родом из Ивано-Франковской области. В 2004 году его признали самым сильным человеком мира. Вирастюк является членом сборной Украины, которая в 2003-2004 годах завоевала титул "Самая сильная нация мира".
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