В "Слуге народа" намерены создать молодежное крыло политсилы. С такой инициативой выступили депутаты со всей Украины во время встречи в Киеве 27 февраля.

О политических планах "слуг народа" рассказал председатель партии Александр Корниенко. Нардеп пообещал, что "Зе!Молодежка" будет "сообществом активных и креативных".

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Члены "Зе!Молодежки" должны разделять идеи Зеленского

Конечно, все будущие члены объединения должны разделять идеи и принципы президента Владимира Зеленского. Координатором " Зе!Молодежки" стал парламентарий Александр Санченко. Именно он является одним из авторов законопроекта "Об основных принципах молодежной политики".

Я бы хотел, чтобы наша молодежка взялась за имплементацию этого закона,

– заметил Корниенко.

Еще, добавил политик, "активные и креативные" будут заниматься коммуникацией и информированием молодых слоев населения.

Недавно НАПК лишило "Слугу народа" финансирования

Отметим, что недавно НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа". Все из-за того, что Нацагентство по борьбе с коррупцией выявило нарушения в партийных отчетах. В суд направили админпротоколы. Корниенко отметил, что сейчас парламентарии разбираются в ситуации по решению НАПК.