Под куполом между депутатами "Слуги народа" и "Европейской солидарности" вспыхнул скандал. Депутату Сергею Швецу с президентской политсилы закинули то, что он нетрезв. Чтобы опровергнуть обвинения, политик сдал анализы.

На своей фейсбук-странице он написал, что день в Раде был бешеным. Мол, его с трибуны оболгали соратники Порошенко.

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"После того, как я показал Порошенко его цитату с Путиным: "Жму руку, обнимаю!", Члены фракции начали травить меня лично", – подчеркнул он.

Буллинг ин рада ин экшн. Договорились до того, что я нетрезв. Чтобы прекратить базарные разговоры, сам пошел в больницу и сдал анализы,

– заверил Швец.

Народный депутат пообещал, что в ближайшие дни, когда получит результаты теста на алкоголь, обязательно обнародует их в сети.

Скандал в Раде из-за алкоголя

Между нардепами из "Слуги народа" и "ЕС" вспыхнул спор при обсуждении протестов в поддержку Стерненко. За трибуной выступала Ирина Геращенко.

Она заявила, что в 1 ряду сидит нетрезвый народный избранник, фамилия которого "начинается на букву Ш". Политик попросила провести нардепу алкогольный тест.

Ян Доброносов в фейсбуке пояснил, что говорилось о Швеце. Геращенко прокомментировала его сообщение: "Я не просто утверждаю, а обратилась в полицию, чтобы взяли алкопробу".

Зато Швец отвергает эти обвинения. Он заверил, что не употреблял алкоголь. "С дуру одна из депутаток об этом залаяла", – подчеркнул "слуга народа".

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