"Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Раду в роскошном наряде. Внимание к ее образу привлекли, в частности, дорогие серьги и сумка.

Источник: "Апостроф"

Депутат пришла 3 февраля в парламент в платье белого цвета. Ее образ дополняли роскошная сумка и серьги Van cleef & Arpels.

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Заметим, что стоимость этих сережек, согласно информации официального сайта бренда, достигает 3,1 тысячи фунтов стерлингов (по состоянию на 3 февраля это – более 118 тысяч гривен).



Елена Шуляк в Раде / Фото "Апострофа"



Серьги "слуги народа" Елены Шуляк / Фото "Апострофа"



Сколько стоят серьги Van cleef & Arpels / Скриншот

Кроме этого, у "слуги народа" была сумка коричневого цвета. Ее стоимость – 1 932 фунтов стерлингов или же более 73 тысяч гривен.

Что известно о Елене Шуляк

45-летняя украинская предпринимательница и политик. Соучредитель Союза украинских предпринимателей.

Училась в Украинском транспортном университете, специальность – "Экономика и управление в строительстве".

Также заочно получала образование в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология".

Заместитель председателя комитета Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В ноябре 2019 года стала представителем Кабинета министров в Верховной Раде.

Данные из "Википедии"