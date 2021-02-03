"Слуга народа" Шуляк засветила в Раде серьги за более 100 тысяч гривен: фото
"Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Раду в роскошном наряде. Внимание к ее образу привлекли, в частности, дорогие серьги и сумка.
Источник: "Апостроф"
Депутат пришла 3 февраля в парламент в платье белого цвета. Ее образ дополняли роскошная сумка и серьги Van cleef & Arpels.
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Заметим, что стоимость этих сережек, согласно информации официального сайта бренда, достигает 3,1 тысячи фунтов стерлингов (по состоянию на 3 февраля это – более 118 тысяч гривен).
Елена Шуляк в Раде / Фото "Апострофа"
Серьги "слуги народа" Елены Шуляк / Фото "Апострофа"
Сколько стоят серьги Van cleef & Arpels / Скриншот
Кроме этого, у "слуги народа" была сумка коричневого цвета. Ее стоимость – 1 932 фунтов стерлингов или же более 73 тысяч гривен.
Что известно о Елене Шуляк
- 45-летняя украинская предпринимательница и политик. Соучредитель Союза украинских предпринимателей.
- Училась в Украинском транспортном университете, специальность – "Экономика и управление в строительстве".
- Также заочно получала образование в КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Психология".
- Заместитель председателя комитета Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- В ноябре 2019 года стала представителем Кабинета министров в Верховной Раде.
Данные из "Википедии"
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