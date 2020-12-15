Нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады 15 декабря выбирал комплектацию для машины. Чиновник рассматривал различные автомобильные детали.

Да, на заседании нардеп рассматривал в смартфоне детали Mercedes, сообщает "Цензор.НЕТ"

Кстати "Слуга народа" бронировал апартаменты в Доминикане на заседании Рады

Кстати, страницы с комплектацией политик открыл сразу на телефоне и ноутбуке. На фото, которые обнародовали СМИ, видно, что Семинский смотрел на сами машины, сиденья для машины, бамперы и другие детали.

Похожие случаи с Семинским

Семинский является заместителем председателя Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее политик уже успел отметиться похожими случаями. Например, раньше политика поймали на переписке с любовницей в стенах парламента. Переписка, кстати, была довольно интимная.

Кроме того, ранее нардеп спускал колеса автомобилям в Чернигове. Семинский уверял, что это из-за того, что за ним следили.



Семинский рассматривает детали для авто / Фото "Цензор.НЕТ"



Нардеп выбирает комплектацию для авто / Фото "Цензор.НЕТ"

Джерело: https://censor.net/ua/p323712