"Слуга народа" Семинский выбирал детали для авто во время заседания Рады: фото
Нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады 15 декабря выбирал комплектацию для машины. Чиновник рассматривал различные автомобильные детали.
Да, на заседании нардеп рассматривал в смартфоне детали Mercedes, сообщает "Цензор.НЕТ"
Кстати "Слуга народа" бронировал апартаменты в Доминикане на заседании Рады
Кстати, страницы с комплектацией политик открыл сразу на телефоне и ноутбуке. На фото, которые обнародовали СМИ, видно, что Семинский смотрел на сами машины, сиденья для машины, бамперы и другие детали.
Похожие случаи с Семинским
- Семинский является заместителем председателя Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Ранее политик уже успел отметиться похожими случаями. Например, раньше политика поймали на переписке с любовницей в стенах парламента. Переписка, кстати, была довольно интимная.
- Кроме того, ранее нардеп спускал колеса автомобилям в Чернигове. Семинский уверял, что это из-за того, что за ним следили.
Семинский рассматривает детали для авто / Фото "Цензор.НЕТ"
Нардеп выбирает комплектацию для авто / Фото "Цензор.НЕТ"
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