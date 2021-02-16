"Слуга народа" решила, как будет голосовать за закон об оружии, – нардеп
Народные депутаты из "Слуги народа" отдадут свои голоса за правительственный законопроект об оружии в первом чтении. Такое решение приняли после голосования внутри фракции.
Источник:Телеграм Александра Качуры
Парламентарий Качура сообщил, что в "Слуге народа" провели голосование внутри фракции по вопросу рассмотрения законопроекта об обращении оружия.
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Что решили "слуги"
Было два варианта развития:
- вообще не рассматривать этот законопроект;
- вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.
58,2% фракции приняли решение в соответствии с графиком пленарных заседаний рассмотреть законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку,
– сообщил Качура.
Напомним, 15 февраля на согласительной Раде председатель парламента Дмитрий Разумков рассказал, что на днях в Верховную Раду могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.
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Легализация оружия в Украине: основное
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности порекомендовал Раде принять закон о легализации оружия. Согласно ему, человек будет иметь удостоверение, где будут отмечать соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко назвал принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия необходимым, однако отметил, что ведомство и Нацполиция против разрешения короткоствольного оружия.
- Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что в случае провала голосования в первом чтении за закон его впоследствии еще раз вынесут на рассмотрение.
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