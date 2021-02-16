Народные депутаты из "Слуги народа" отдадут свои голоса за правительственный законопроект об оружии в первом чтении. Такое решение приняли после голосования внутри фракции.

Парламентарий Качура сообщил, что в "Слуге народа" провели голосование внутри фракции по вопросу рассмотрения законопроекта об обращении оружия.

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Что решили "слуги"

Было два варианта развития:

вообще не рассматривать этот законопроект;

вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

58,2% фракции приняли решение в соответствии с графиком пленарных заседаний рассмотреть законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку,

– сообщил Качура.

Напомним, 15 февраля на согласительной Раде председатель парламента Дмитрий Разумков рассказал, что на днях в Верховную Раду могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.

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