"Слуга народа" проведет заседание фракции: какие темы обсудят
Народные депутаты от провластной фракции "Слуга народа" в конце месяца планируют провести заседание. Предварительная дата собрания – 25 января.
На повестке дня скорее всего будут тарифы и другие актуальные темы. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина на своей странице в Телеграме.
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"Слуги народа" также хотят заслушать прежнюю руководительницу делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавету Ясько, которую уволили с должности 11 января. После этого она неоднократно заявляла о прямом давлении на нее со стороны коллег по фракции и Офиса президента.
Пусть все свои обвинения в сторону членов собственной фракции выскажет нам в глаза,
– отметила Гришина.
Также парламентарий добавила, что во время собрания необходимо рассмотреть вопрос персональных санкций Минфина США против Александра Дубинского. Нардепа подозревают во вмешательстве в американские выборы.
"Слуги народа" требуют разобраться с ситуацией с Дубинский
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.
- Официально фракция не обсуждала факт внесение Дубинского в санкционный список США. Однако нардепы уже выразили свое мнение по этому поводу.
- Евгения Кравчук отметила, что часто шаги и высказывания Дубинского не совпадали с позицией политсилы. В то же время отметила: официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.
- Сам же Дубинский написал письмо Корниенко и Арахамия, в котором требовал созвать заседание фракции.
- Советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против Дубинского.
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