Народные депутаты от провластной фракции "Слуга народа" в конце месяца планируют провести заседание. Предварительная дата собрания – 25 января.

На повестке дня скорее всего будут тарифы и другие актуальные темы. Об этом сообщила нардеп Юлия Гришина на своей странице в Телеграме.

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"Слуги народа" также хотят заслушать прежнюю руководительницу делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавету Ясько, которую уволили с должности 11 января. После этого она неоднократно заявляла о прямом давлении на нее со стороны коллег по фракции и Офиса президента.

Пусть все свои обвинения в сторону членов собственной фракции выскажет нам в глаза,

– отметила Гришина.

Также парламентарий добавила, что во время собрания необходимо рассмотреть вопрос персональных санкций Минфина США против Александра Дубинского. Нардепа подозревают во вмешательстве в американские выборы.

Обратите внимание! Партия "Слуга народа" в 2021 году получит 345,8 миллиона гривен государственного финансирования. Политсила получит больше всего из-за победы на парламентских выборах.

"Слуги народа" требуют разобраться с ситуацией с Дубинский