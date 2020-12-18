"Слуга народа" Гунько пришел Раду с часами за 12 тысяч долларов: фото
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько пришел на заседание Верховной Рады с дорогими часами. Их стоимость составляет 12 тысяч долларов.
Часы от фирмы Breguet. Об этом пишет "Апостроф".
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В интернете указано, что стоимость такого аксессуара составляет 12 тысяч долларов. А это примерно более 150 прожиточных минимумов в Украине.
Анатолий Гунько с часами за 12 тысяч долларов / Фото "Апостроф"
Что известно об Анатолии Гунько
- 25 октября в Украине состоялись довыборы в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области.
- Тогда победу одержал кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.
- Его главным конкурентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Гунько набрал на 1442 голосов избирателей больше.
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