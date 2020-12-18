Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анатолий Гунько пришел на заседание Верховной Рады с дорогими часами. Их стоимость составляет 12 тысяч долларов.

Часы от фирмы Breguet. Об этом пишет "Апостроф".

К слову Гунько приес присягу народного депутата

В интернете указано, что стоимость такого аксессуара составляет 12 тысяч долларов. А это примерно более 150 прожиточных минимумов в Украине.

Анатолий Гунько с часами за 12 тысяч долларов / Фото "Апостроф"

Что известно об Анатолии Гунько