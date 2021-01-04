Социолог Владимир Паниотто заявил, что электорат "Слуги народа" младше, чем у других партий. Впрочем, он довольно равномерен по всей территории Украины и почти не отличается по типам населенных пунктов.

Паниотто о "Слуге народа"

Если весь электорат партии принять за 100%, то в распределении – в Центре "Слугу народа" поддерживают 35% избирателей, на Юге – 30%, Западе – 23% и на Востоке – 12%. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Паниотто.

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Такие показатели обусловлены тем, что в центральных областях проживает больше людей, чем в восточных. Соответственно и больше лиц, которые будут голосовать за пропрезидентскую партию.

Впрочем, если взять процент тех, кто поддерживает "Слугу народа" в разных регионах (то есть 100% – это количество людей в каждом из регионов), то картина будет совсем другой.

В Центре меньше всего – 14% избирателей,

на Востоке – 25%,

на юге – 23%.

на Западе – 16%.

"Слуга народа" популярнее всего на Востоке. Просто в Центре более многочисленное население,

– пояснил гендиректор КМИС.

Кстати, по его словам Владимир Зеленский остается лидером в президентском рейтинге из-за того, что у украинцев нет альтернативы. Уровень доверия к старым политикам уже давно упал.