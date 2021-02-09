"Слуга народа" перенесла съезд на 11 февраля: с чем это связано
Съезд президентской партии "Слуга народа, который должен был состояться 10 февраля перенесли. Его проведут уже на следующий день, 11 февраля.
Источник:Інтерфакс-Україна
Такой информацией поделилась народный депутат Евгения Кравчук, заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
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Она объяснила, что изменения не связаны с появлением новых вопросов в повестке дня. Речь о рабочих моментах, связанных с графиком делегатов и будущих кандидатов на довыборах в Раду.
О чем будут говорить "слуги"
Ранее лидер партии Александр Корниенко поделился планами депутатов. Они, в частности, намерен общаться о законопроектах относительно оборота оружия и инициативы по "евробляхах".
При этом он не уточнил, будут ли поднимать вопрос о повторном назначении Юрия Витренко первым вице-премьером. Однако заверил, что сейчас проводятся соответствующие консультации.
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Заметим, что после съезда "слуг" также планируют брифинг Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины – вместо отказавшихся от мандатов.
Дополнительные выборы в парламент: что известно
Они состоятся 28 марта 2021 года в округах в Донецкой области и на Ивано-Франковщине.
- В 50 округе Донецкой области нужно провести выборы, поскольку Руслан Требушкин сложил полномочия – вместо этого стал мэром Покровска.
- В 87 округе на Ивано-Франковщине похожая ситуация. Местный мажоритарщик Зиновий Андреевич стал председателем Надворнянской ОТО.
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