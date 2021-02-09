Съезд президентской партии "Слуга народа, который должен был состояться 10 февраля перенесли. Его проведут уже на следующий день, 11 февраля.

Такой информацией поделилась народный депутат Евгения Кравчук, заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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Она объяснила, что изменения не связаны с появлением новых вопросов в повестке дня. Речь о рабочих моментах, связанных с графиком делегатов и будущих кандидатов на довыборах в Раду.

О чем будут говорить "слуги"

Ранее лидер партии Александр Корниенко поделился планами депутатов. Они, в частности, намерен общаться о законопроектах относительно оборота оружия и инициативы по "евробляхах".

При этом он не уточнил, будут ли поднимать вопрос о повторном назначении Юрия Витренко первым вице-премьером. Однако заверил, что сейчас проводятся соответствующие консультации.

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Заметим, что после съезда "слуг" также планируют брифинг Корниенко и кандидатов в народные депутаты Украины – вместо отказавшихся от мандатов.

Дополнительные выборы в парламент: что известно

Они состоятся 28 марта 2021 года в округах в Донецкой области и на Ивано-Франковщине.

В 50 округе Донецкой области нужно провести выборы, поскольку Руслан Требушкин сложил полномочия – вместо этого стал мэром Покровска.

В 87 округе на Ивано-Франковщине похожая ситуация. Местный мажоритарщик Зиновий Андреевич стал председателем Надворнянской ОТО.

Обратите внимание! Недавно "слуга народа" Евгения Кравчук дала интервью 24 каналу. Комментировала, в частности, санкции против соратника Медведчука, также возврат Дубинского во фракцию.