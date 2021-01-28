Во фракции "Слуга народа" прокомментировали слухи об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Там заверили, что "когда-то Шмыгаль точно уйдет в отставку", но не сейчас.

Источник: 24 канал

Нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев отметил, что "слуги" пока не обсуждают возможность отставки Дениса Шмыгаля. Его работой во фракции якобы довольны.

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Гетманцев добавил, что не уверен, что возможность отставки будут обсуждать даже весной.

Отставка премьер-министра когда-то произойдет точно. Я не уверен, что это произойдет весной. На фракции вопрос об отставке премьер-министра вообще не обсуждается сегодня, и не обсуждается отставка правительства в целом,

– сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что работа премьер-министра и Кабинета министров была за все время беспрецедентной, а потому "это не позволяет оценить их результаты".

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