Даниил Гетманцев заявил, что "Слуга народа" не поддерживает грубых высказываний Тимофея Милованова в адрес МВФ. Это единственная правильная реакция.

Глава финансового комитета Верховной Рады и нардеп от "Слуги народа" Гетманцев подчеркнул, что высказывания Милованова – это скандальчик, который не стоит обсуждений. В нем нет никакого смысла.

Актуально Будет трудно, но не катастрофично, – Гетманцев об отсутствии транша МВФ в 2021

Господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда – нет,

– подчеркнул Гетманцев.

Нардеп также подчеркнул: Милованов позволяет себе определенные высказывания, которые не поддерживает "Слуга народа".

Что Гетманцев сказал об МВФ

Через 3 – 4 года Украина хочет отказаться от кредитования, но не от сотрудничества с МВФ.

Миссия МВФ не удовлетворена состоянием реформ. Однако и украинскую сторону пока не устраивает состояние реформ в стране.

Обратите внимание! Миссия МВФ завершила свою работу в Украине. Однако пересмотр программы сотрудничества так и не состоялся.

Гетманцев о МВФ: смотрите видео

Что Милованов сказал об МВФ

15 февраля Милованов крайне специфически прокомментировал упреки в неудаче в переговорах с МВФ. Политик заявил, что миссия МВФ в Украине "обкакалась".

Впоследствии Милованов пояснил: он считает, что Украина и МВФ ведут сложные переговоры. И это происходит из-за позиции обеих сторон. По словам политика, МВФ является стратегическим партнером Украины.