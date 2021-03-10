Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта намерена ввести новую организационную структуру политсилы. Ее планируют зафиксировать в новой редакции устава.

Председатель партии Александр Корниенко рассказал, что на съезде хотят решить 2 ключевых задачи.

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Какие вопросы "слуги народа" будут рассматривать на съезде

Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава,

– заявил Корниенко.

Кроме того, на съезде рассмотрят "партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи".

Глава политсилы подчеркнул, что этот документ не изменит партийную программу или идеологию. По словам Корниенко, доктрина обеспечит "единое понимание целей и задач внутри большой команды: президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуги народа".

Также съезд партии решит ряд организационных вопросов.

Корниенко отметил, что этап выборов завершился, поэтому настало "время переориентироваться с штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней".

Он рассказал, что после местных выборов численность партии возросла до 7 тысяч представителей в каждом регионе страны.

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