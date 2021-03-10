"Слуга народа" меняет организационную структуру партии
Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта намерена ввести новую организационную структуру политсилы. Ее планируют зафиксировать в новой редакции устава.
Источник:Интерфакс-Украина
Председатель партии Александр Корниенко рассказал, что на съезде хотят решить 2 ключевых задачи.
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Какие вопросы "слуги народа" будут рассматривать на съезде
Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава,
– заявил Корниенко.
Кроме того, на съезде рассмотрят "партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи".
Глава политсилы подчеркнул, что этот документ не изменит партийную программу или идеологию. По словам Корниенко, доктрина обеспечит "единое понимание целей и задач внутри большой команды: президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуги народа".
Также съезд партии решит ряд организационных вопросов.
Корниенко отметил, что этап выборов завершился, поэтому настало "время переориентироваться с штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней".
Он рассказал, что после местных выборов численность партии возросла до 7 тысяч представителей в каждом регионе страны.
Изменения в "Слуге народа": о чем говорили ранее
- В начале марта 2021 года Корниенко заявил, что "Слуга народа" хочет создать молодежное крыло партии.
- Впоследствии глава политсилы сообщил о запуске движения "Зе!Женщины" – для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.
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