Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который называл COVID-19 выдуманной болезнью, отличился новым заявлением. На этот раз политик рассказал, что занятие проституцией забирает энергию у женщины и не добавляет ее мужчине.

Такое мнение якобы транслируют ведические науки. Об этом Камельчук заявил в интервью "Громадскому".

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Проституция – она ​​забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине. Если вы не знаете, при случае могу привести примеры, вам многие психологи об этом расскажут, это в ведических науках об этом расписано,

– заявил Камельчук.

Что еще сказал нардеп

Раздача энергии особенно иностранцам уменьшает уровень энергии в целом по стране.

Аборт – это смерть внутри себя.

Что было перед тем