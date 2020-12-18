Проституция забирает энергию у женщины, ведических науках расписано, – "Слуга народа" Камельчук
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который называл COVID-19 выдуманной болезнью, отличился новым заявлением. На этот раз политик рассказал, что занятие проституцией забирает энергию у женщины и не добавляет ее мужчине.
Такое мнение якобы транслируют ведические науки. Об этом Камельчук заявил в интервью "Громадскому".
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Проституция – она забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине. Если вы не знаете, при случае могу привести примеры, вам многие психологи об этом расскажут, это в ведических науках об этом расписано,
– заявил Камельчук.
Что еще сказал нардеп
- Раздача энергии особенно иностранцам уменьшает уровень энергии в целом по стране.
- Аборт – это смерть внутри себя.
Что было перед тем
- Это не первые скандальные высказывания Камельчука.
- Ранее нардеп заявил, что не доверяет вакцине от вымышленной болезни COVID-19.
- Впоследствии политик попытался объяснить свои слова. Он отметил, что якобы все-таки верит в то, что люди действительно болеют. Однако на этот раз Камельчук заговорил о мировой стратегии вакцинации.
- Нардеп отметил, что "все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться своим здоровьем по-другому".
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