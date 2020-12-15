Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук объяснил свои скандальные слова, что коронавируса якобы не существует. Политик заявил, что люди действительно болеют, однако в мире манипулируют статистикой и цифрами.

На этот раз нардепа волнует мировой заговор. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Я не доверяю вакцине против вымышленной болезни COVID-19, – нардеп от "Слуги народа"

Моя личная позиция относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться своим здоровьем по-другому,

– подчеркнул Камельчук .

Что было раньше

Камельчук заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против вымышленной болезни COVID-19".

Кроме того, нардеп заявил, что будто в мире в определенных случаях экспертов удовлетворяет эффективность 30%.

Обратите внимание! За сутки 14 декабря в Украине обнаружили 8 416 новых зараженных коронавирусом. За сутки умерли 233 инфицированных. О ситуации с COVID-19 в мире можно прочитать здесь.