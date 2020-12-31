Власти не всегда хватает голосов, однако это компенсирует наличие стабильных партнеров. Во многих случаях монобольшинство поддерживают различные оппозиционные фракции.

"Слуга народа" научилась использовать механизмы ситуативного большинства. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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"Главное – юридическое монобольшинство сохраняется, причем с большим запасом и пока что, с юридической стороны, монобольшинству ничего не угрожает", – сказал он.

Согласно словам Фесенко, в соответствующем случае есть парадокс, когда единства стало меньше, но никто из депутатов "Слуги народа" не собирается выходить из фракции. Все из этих депутатов заинтересованы в том, чтобы юридически монобольшинство сохранялось, считает политолог.

Проблема разногласий внутри монобольшинства росла, количество недовольных депутатов – также. Некоторых даже исключили из фракции, но ни один из депутатов монобольшинства не вышел из фракции сам,

– отметил Фесенко.

Рост влияния Ермака

В то же время он сказал, что назначение главы Офиса Президента Андрея Ермака и существенный рост его политического влияния является одной из главных тенденций 2020 года.

"Пожалуй, замена руководителя ОП существенно повлияла на политический стиль деятельности президента Зеленского, повлияла гораздо больше, чем замена премьер-министра и Кабмина", – отметил Владимир Фесенко.

По его словам, это косвенно подтверждает, что Украина пока является президентской или президентско-парламентской республикой.

Влияние COVID-19 на страну

По мнению политолога, в 2020 году главными событиями были не скандалы, ведь к ним все привыкли, а коронакризис – сочетание пандемии COVID-19 и экономического кризиса.

Это повлияло существенно и на власть, хотя (короназкризис – 24 канал) не изменил закономерности развития украинской политики, которая в своих существенных влияниях осталась такой, как была раньше,

– сказал политолог

Однако он добавил, что пришлось реагировать на эпидемию и бороться с ней, а также – реагировать на экономический кризис. Это привело к росту социального и политического напряжения, добавил Владимир Фесенко.

Снижение рейтинга президента

Политолог заверил, что понижения рейтингов в украинской политике были со всеми президентами. Однако в 2020 году на разочарование и рейтинги повлиял кризис, который связан с коронавирусом, считает Фесенко.

"Было бы странно, если бы в условиях экономического кризиса не было снижения рейтингов, в первую очередь у президента и правящей партии", – сказал он.

Однако то, что им удалось удержать лидирующие позиции, является определенным достижением, подытожил политолог Владимир Фесенко.

Справка. Главным разочарованием 2020 года президента Владимира Зеленского назвали 42% украинцев. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.