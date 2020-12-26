Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что единственным правильным шагом является лишь введение полного локдауна. В этом случае говорится и об остановке транспорта.

Гетманцев поддерживает полный локдаун с остановкой транспорта: детали заявления

Как отметил парламентарий от пропрезидентской фракции, он – сторонник полного локдауна с остановкой транспорта. И является последовательным сторонником этого решения. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

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Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. В то же время надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине,

– подчеркнул Гетманцев.

Правда, он обратил внимание, что жесткие ограничения в других странах негативно сказываются на малом бизнесе. Хотя в некоторых государствах карантин более строгий, чем в Украине.

"Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания, Израиль вводят полный локдаун. Множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство решило ввести компромиссные меры, введя локдаун "выходного дня", например, или введя с 8 января локдаун, не останавливая работу транспорта", – говорит председатель финансового комитета.

Учитывая вышеуказанные слова он делает вывод, если Украина сможет спасти одну жизнь украинца ценой 0,5% ВВП, то должна это сделать, даже не задумываясь.

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Добавим, что локдаун в Украине начнется 8 января и в продлится по 24 число. За это время не будут принимать посетителей кафе, рестораны, спортзалы, развлекательные и культурные заведения. Зато транспорт (не только городской, а и пригородный и межобластной) и авиасообщение закрывать не будут.

По состоянию на 16 декабря в Украине подтвердили 7 709 новых случаев COVID-19. Больше всего – в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. За все время эпидемии число заболевших уже пересекло отметку в миллион. В то же время выздоровели 651 917 человек, а умерли 17 702 человек.



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