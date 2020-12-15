Нардеп от "Слуги народа" Валерий Колюх на заседании Верховной Рады 15 декабря бронировал отель для отдыха. Политик выбирал среди вариантов стоимостью более 6 тысяч долларов.

Что делал политик на заседании парламента

Так, Колюх переписывался о выборе отеля. В частности, рассматривал апартаменты в Доминиканской Республике за 6750 долларов, сообщает "Цензор.НЕТ".

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Нардепу написали, что цены за номер в гостинице выросли до 6750 долларов, что составляет около 187 тысяч гривен. По информации издания, говорилось о пятизвездочном отеле "Catalonia Bavaro Beach" в Доминикане.

Сначала Колюх удивился такой стоимости, но потом все-таки согласился на бронирование.

Что известно о Валерии Колюхе

Колюх – глава подкомитета по вопросам науки и инноваций комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Политик является мажоритарщиком. В парламент прошел через 92 округ, что на Киевщине. У Колюха два высших образования – юриста и политолога.

Кроме того, "слуга" является доктором политических наук, профессором кафедры политических наук КНУ имени Тараса Шевченко.



Переписка Колюха / Фото "Цензор.НЕТ"



Колюх на заседании парламента / Фото "Цензор.НЕТ"