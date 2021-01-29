Скандального нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара у стен Верховной Рады заметили на необычном, как для политика, автомобилие Точнее, номера у него – необычные, а именно польской регистрации. Парламентарий утверждает, что это, по сути, его первый автомобиль.

Источник: Pavlovsky News

Приобрел Брагар эту машину 2002 года выпуска в ноябре 2020-го за 2200 долларов. Правда, еще тысячу "зеленых" вложил в ее ремонт. Начал ездить на "евробляхе" нардеп с начала 2021 года. Но по какой схеме он купил авто и на кого оформил – рассказывать не стал.

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Почему Брагар решил купить "евробляху"

Как пояснил парламентарий, это тот автомобиль, на который ему хватало денег. Кроме того, он является активным сторонником группы законопроектов по активной растаможке.

Моя принципиальная позиция такова: если ты отстаиваешь интересы людей – ты должен жить, как они,

– отметил "слуга народа".

Брагар добавил, что в прошлом месяце он в Раде получил 34,8 тысячи гривен.

"На парковку пропускают – я имею право на паркоместо и просто показываю удостоверение. Но вопросы в рабочих возникают. Для них это действительно – странно, что заезжает авто на европейской регистрации. Они не имеют права вносить такие авто в список – только украинская регистрация. Но нардепа они должны пропустить. Возникает ситуация 50 на 50", – отметил народный избранник.

Относительно поездок по Киеву, уверяет политик, у него проблем нет. Но однажды остановили – закончилось все хорошо, даже не пришлось показывать депутатское удостоверение. Кроме того, был случай, когда он пересекался с кортежем какого-то должностного лица – кого именно, не знает.

Брагар добавил, что хочет растаможку "евроблях" не выше чем за 1000 евро. Но сейчас, по его словам, такую ​​инициативу упорно блокирует нардеп от "Евросолидарности" Нина Южанина. Она имеет большой вес в профильном комитете, в том числе и на "слуг народа". Именно поэтому этот вопрос так долго рассматривают в Раде.

Считаю, что надо дать автомобилям на иностранной регистрации растаможиться. Более того, для определенных категорий населения должно быть льготное растаможивание. Говорится об участниках боевых действий, людях с инвалидностью, многодетных семьях,

– подчеркнул он.

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Брагар и его авто на европейской регистрации: смотрите видео

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В ноябре 2018 года Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, из-за чего повысили штрафы за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации – от 8,5 тысячи гривен до 170 тысяч гривен.

Однако в декабре 2019 года Рада отложила введение увеличенных штрафов за нарушение ввоза авто на еврономерах. Штрафы до сих пор не действуют.

Владельцы "евроблях" постоянно протестуют против растаможки.

Скандалы с участием Евгения Брагара

В феврале во время эфира на одном из телеканалов в студию позвонила женщина. Она спросила политиков, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, если за коммунальные услуги надо платить еще больше. На это Брагар предложил пенсионерке продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку. На самом деле собака оказалась совсем не элитной. Кроме того, Брагар обещал приехать к бабушке, но не явился.

После Брагар снова попал в скандал - он предложил отменить историю в 5 классе школы. По его убеждению, курс - слишком легкий, а дети и без него перегружены. Соответствующее обращение он направил в Минобразования.

Также "слуга народа" заявил, что патриотическое кино не стоит финансировать, поскольку киноиндустрия – это бизнес. По его словам, есть фильмы, которые "нормально финансировались и вернули расходы". Среди них – ленты "95 квартала".