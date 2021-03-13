"Слуга народу" у суботу, 13 березня, провела партійний з'їзд. Під час зустрічі члени політсили обговорили "Доктрину "Слуги народу", кардинально змінили структуру партії. Крім того, на з'їзд завітав і президент Володимир Зеленський.

Участь у з'їзді взяли народні депутати, депутати місцевих рад від "Слуги народу" та делегати від кожної з областей.

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Основними темами з'їзду були закріплення нової організаційної структури партії, пропис нової редакції статуту, а також презентація жіночого крила партії "Зе! Жінки".



З'їзд партії / Фото 24 каналу

Нова структура партії

Тепер буде 2 великих керівних органи:

Політрада – формуватиме з'їзд партії. За словами глави партії Олександра Корнієнка, цей орган складатиметься із кількох десятків людей. Він буде взаємодіяти із фракцією, Кабміном та Офісом Президента.

– формуватиме з'їзд партії. За словами глави партії Олександра Корнієнка, цей орган складатиметься із кількох десятків людей. Він буде взаємодіяти із фракцією, Кабміном та Офісом Президента. Національна рада громад – туди увійдуть голови всіх обласних організацій. Орган відповідатиме за регіональну політику.

В статуті заклали механізм, за яким формування кошторису відбуватиметься лише за згодою цих двох органів. Корнієнко зауважив, що дотримуватиметься баланс.

Крім того, запровадять систему секретарів. До речі, їм не платитимуть..



Структура партії / Фото "Слуги народу"

Структура в областях

На рівні областей буде схожа структура партії. Корнієнко зауважив, що є рада громад області, до якої входитимуть голови сільських, міських та селищних організацій.

Корнієнко зауважив, що є рада громад області, до якої входитимуть голови сільських, міських та селищних організацій. До обласної політради входитимуть мажоритарники з цих областей.

Створять первинні осередки, які за статутом, зможуть ініціювати питання відклику депутата місцевої ради.



Обласні структури / Фото "Слуги народу"

Як прийматимуть до партії

Нова редакція статуту передбачає оновлений підхід прийому до партії. З цією метою створять номінаційні комітети, які будуть проводити співбесіди з претендентами.

До комітетів, як наголосив Корнієнко, входитимуть "люди з досвідом".



Вступ до партії / Фото "Слуги народу"

Переобрання вищих керівних органів партії

У новому статуті немає Вищої ради партії. Тому члени цього органу припинили свої повноваження.

До Політради партії входитимуть 73 людини, але на з'їзді обрали 64:

нардепи: Давид Арахамія, Юрій Арістов, Євгенія Кравчук, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Микола Тищенко, перший віцеспікер Руслан Стефанчук,

члени Кабміну: міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська.

Інших 9 членів оберуть згодом.

Доктрина

На з'їзді прийняли доктрину партії. Незмінною ідеологією залишається радикальний центризм.

Стратегічні напрями:

мир в Україні, закінчення війни,

антикорупційна, судова реформи,

децентралізація,

інвестиції,

бізнесреформи,

запуск нових ринків,

"Велике будівництво",

народовладдя.



Доктрина партії / Фото "Слуги народу"

Виступ Зеленського

Президент Володимир Зеленський також відвідав з'їзд партії. Глава держави закликав депутатів "Слуги народу бути згуртованими і голосувати одностайно за важливі законопроєкти.

Коли мова йде про принципові та важливі для держави речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що чиновники в регіонах повинні брати на себе ініціативу та відповідальність.

Також Зеленський наголосив, що очищуватиме команду від "засланих козачків та випадкових людей".



Зеленський виступив на з'їзді / Фото 24 каналу

До теми Очищаємо команду від засланих козачків, – Зеленський виступив на з'їзді "слуг"

Виступи Шмигаля та Разумкова

Спікер Верховної Ради заявив, що партія повинна працювати для виконання передвиборчої програми.

Прем’єр Денис Шмигаль розповів про досягнення уряду та виклики. Він згадав про індексацію пенсій, підтримку бізнесу та "Велике будівництво."

Камельчука не пускали на з'їзд

Народного депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука не впускати на з'їзд. Охоронці запевняли, що той не пройшов реєстрацію. Згодом парламентаря таки впустили.

Зауважимо, Камельчук відомий своїми гучними заявами. Наприклад, про те, що коронавірус – вигадка.

Конфлікт охоронців з Камельчуком, дивіться відео:

Зверніть увагу! На минулому з'їзді "Слуги народу" висунули кандидатів на довибори у Раду. Наприклад, в окрузі на Івано-Франківщині від "слуг" балотуватиметься спортсмен Василь Вірастюк.

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