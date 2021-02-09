Депутатов из фракции "Слуга народа" позвали на беседу в Офис Президента. Пригласили туда якобы тех, кто не голосовал за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером.

Встреча должна была состояться 9 февраля в 17:00, сообщил источник в пропрезидентской партии.

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Сегодня в 17:00 президент вызвал к себе всех нардепов "Слуги", которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз "не дергались" и голосовали,

– рассказал источник в партии.

Совещание может быть не на тему Витренко

В то же время, один из депутатов, который не голосовал и "воздержался" во время голосования за назначение Витренко во второй раз, отметил, что его на встречу не приглашали. "Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит", – цитирует депутата LB.ua.

Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что такое совещание будет, но не на тему Витренко. "Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины", – рассказал депутат.

Обратите внимание! После двух неудачных попыток назначения, депутаты должны в третий раз рассмотреть этот вопрос. По крайней мере об этом сообщал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков.

Другой парламентарий отметил, что "сначала недели были планы проведения внеочередной сессии (для принятия законодательных изменений относительно продления полномочий Витренко, поскольку срок статуса и.о истек). Однако этому помешала погода: депутаты физически не смогут вернуться в столицу".

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