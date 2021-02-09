"Слуг народа" вызвали на ковер в ОП из-за провала голосования за Витренко, – СМИ
Депутатов из фракции "Слуга народа" позвали на беседу в Офис Президента. Пригласили туда якобы тех, кто не голосовал за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером.
Источник:LB.ua
Встреча должна была состояться 9 февраля в 17:00, сообщил источник в пропрезидентской партии.
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Сегодня в 17:00 президент вызвал к себе всех нардепов "Слуги", которые не голосовали за назначение первым вице-премьером, министром по вопросам энергетики Витренко, чтобы провести беседу. Чтобы в третий раз "не дергались" и голосовали,
– рассказал источник в партии.
Совещание может быть не на тему Витренко
В то же время, один из депутатов, который не голосовал и "воздержался" во время голосования за назначение Витренко во второй раз, отметил, что его на встречу не приглашали. "Не знаю, мне никто не звонил, но я не показатель, мне никто никогда не звонит", – цитирует депутата LB.ua.
Еще один собеседник из руководства фракции подтвердил, что такое совещание будет, но не на тему Витренко. "Это представители группы одного из олигархов. На тему дисциплины", – рассказал депутат.
Другой парламентарий отметил, что "сначала недели были планы проведения внеочередной сессии (для принятия законодательных изменений относительно продления полномочий Витренко, поскольку срок статуса и.о истек). Однако этому помешала погода: депутаты физически не смогут вернуться в столицу".
Голосование за Витренко: главное на тему
- В Раде за вице-премьера и министра энергетики Юрия Витренко пытались голосовать дважды.
- 17 декабря за Витренко проголосовали лишь 186 нардепов.
- 28 января голосов было больше: 204 нардепа нажали кнопку "за". Однако этих голосов не хватило.
- Сам Витренко ранее говорил, что при повторном провальном голосовании уйдет из Минэнергетики и вернется в инвестиционный бизнес.
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