Украина может рассмотреть вопрос поставки воды в оккупированный Крым. Однако возможно это лишь в случае возникновения там гуманитарной катастрофы.

В то же время это не означает, что вода будет подаваться на полуостров сразу. Об этом Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ, заявил в эфире телеканала "Дом".

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"Не просто подать воду, а если там произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения ею, чего бы я не хотел", – пояснил он.

Этот вопрос отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия",

– подчеркнул Кравчук.

И подчеркнул, что согласно нормам международного права ответственность за ситуацию в Крыму несет именно Россия. В частности, говорится об обеспечении населения водой.

Первый украинский президент заметил, что говорится об ответственности за жизни людей на этой территории, за политику, которую там проводят оккупанты, за состояние народа.

Справка. До 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации полуострова Россией ситуация стала критической.

Это не означает, что вода будет подаваться сразу, – Кравчук

При этом, подчеркнул Кравчук, рассмотрению вопроса о поставке воды в оккупированный Крым обязательно должен предшествовать процесс переговоров.

Глава украинской делегации в ТКГ пояснил, что в мире такой процесс предусматривает обсуждение вопроса, принятие решения на определенных условиях.