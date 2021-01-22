В течение 2020 в Верховной Раде чаще всего выступали нардепы Нестор Шуфрич и Николай Сольский. Шуфрич в своей копилке имеет 360 выступлений, Сольский – 289.

На третьей позиции нардеп Наталия Королевская. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины. Заметьте Кива и Дубинский без денег: почти 80 нардепов не получат свою зарплату Какие нардепы чаще всего выступали в Раде Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 360 выступлений за год;

Николай Сольский ("Слуга народа") – 289 выступлений;

Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 219 выступлений;

Александр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 выступлений;

Вадим Ивченко (ВО "Батькивщина") – 179 выступлений;

Сергей Соболев (ВО "Батькивщина") – 175 выступлений;

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 173 выступления;

Нина Южанина ("Европейская солидарность") – 166 выступлений;

Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 выступления;

Сергей Шахов ("Довіра") – 127 выступлений;

Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений;

Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") – 106 выступлений;

Сергей Власенко (ВО "Батькивщина") – 103 выступления;

Иван Крулько (ВО "Батькивщина") – 102 выступления;

Ярослав Железняк ("Голос") – 101 выступление. Обратите внимание! В список не причисляли нардепов, которые занимают в Раде руководящие должности. Что еще говорят в КИУ В 2020 году нардепы собирались на 89 пленарных заседаний Рады.

В течение года ни разу не выступили 100 народных избранников.

Львиную долю среди них (72 человека) составляют "Слуги народа".