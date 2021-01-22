Самые разговорчивые нардепы: кто чаще всего выступал в Раде в 2020
В течение 2020 в Верховной Раде чаще всего выступали нардепы Нестор Шуфрич и Николай Сольский. Шуфрич в своей копилке имеет 360 выступлений, Сольский – 289.
На третьей позиции нардеп Наталия Королевская. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.
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Какие нардепы чаще всего выступали в Раде
- Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 360 выступлений за год;
- Николай Сольский ("Слуга народа") – 289 выступлений;
- Наталья Королевская (ОПЗЖ) – 219 выступлений;
- Александр Колтунович (ОПЗЖ) – 218 выступлений;
- Вадим Ивченко (ВО "Батькивщина") – 179 выступлений;
- Сергей Соболев (ВО "Батькивщина") – 175 выступлений;
- Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 173 выступления;
- Нина Южанина ("Европейская солидарность") – 166 выступлений;
- Тарас Батенко ("За майбутнє") – 143 выступления;
- Сергей Шахов ("Довіра") – 127 выступлений;
- Михаил Папиев (ОПЗЖ) – 119 выступлений;
- Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") – 106 выступлений;
- Сергей Власенко (ВО "Батькивщина") – 103 выступления;
- Иван Крулько (ВО "Батькивщина") – 102 выступления;
- Ярослав Железняк ("Голос") – 101 выступление.
Что еще говорят в КИУ
- В 2020 году нардепы собирались на 89 пленарных заседаний Рады.
- В течение года ни разу не выступили 100 народных избранников.
- Львиную долю среди них (72 человека) составляют "Слуги народа".
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