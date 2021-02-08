Словно пьяный водитель едет по дороге: Зеленский раскритиковал людей без масок
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что противоэпидемические меры в стране достаточно важны. Касается это и использования защитных масок. Он добавил, что за нарушение таких требований штрафуют тысячи людей еженедельно.
Источник:24 канал
Как отметил Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", лучше было бы, если бы украинцы сами поняли собственную ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих.
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Зеленский о штрафах за нарушение противоэпидемических мер: подробнее
В частности, он не согласился с утверждением журналистки о том, что штрафы "не работают".
"Я бы не сказал, что штрафы не работают. Штрафуют тысячи людей – я каждую неделю получаю информацию на нашем совещании. Штрафы есть, но в принципе все же в голове у человека..."– заметил президент.
По его словам, информационно власть и украинцы должны работать вместе, чтобы последние осознавали угрозу.
Это же как человек, который навеселе едет по дороге. Вопрос же не в том, что только он может погибнуть, но и в том, что из-за него могут погибнуть другие люди. Поэтому нужна ответственность,
– подчеркнул Зеленский.
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Штрафы за отсутствие масок: коротко
- В Украине 14 января 2021 года вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для представителей бизнеса, которые впускают в заведения лиц без средств индивидуальной защиты.
- Размер штрафа за такое нарушение составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 – 5 100 гривен.
- Всех посетителей помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски.
- Если человек пришел без защитной маски, то сначала ему должны сделать замечание относительно этого. Однако в случае отказа могут вызвать полицию.
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