Словенский министр перепутал имя и фамилию Дмитрия Кулебы
Глава МИД Словении Анже Логар ошибся в имени и фамилии своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Инцидент произошел во время анонса его визита в Украину.
Источник:24 канал
На своей странице в фейсбуке глава Министерства иностранных дел Словении Анже Логар написал латиницей Dmitrij Kulebo вместо Dmytro Kuleba.
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Завтра (16 марта – 24 канал) встречусь с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в рамках подготовки к председательству Словакии в Совете Европейского Союза и организации Восточного партнерства,
– подчеркнул Логар.
Сообщение со страницы Логара / Скриншот 24 канала
Между тем пресс-служба Министерства иностранных дел Словении сразу разобралась в тонкостях написания имени и фамилии украинского чиновника.
В их публикации (опубликованной раньше, чем пост Логара) имя и фамилию Дмитрия Кулебы написали правильно.
Визит Логара в Украину: детали
- Глава МИД Словении Логар прибудет в Киев во вторник, 16 марта.
- Там чиновник встретится с представителями украинской власти.
- В частности, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководством Программы U-Lead и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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