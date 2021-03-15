Глава МИД Словении Анже Логар ошибся в имени и фамилии своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Инцидент произошел во время анонса его визита в Украину.

На своей странице в фейсбуке глава Министерства иностранных дел Словении Анже Логар написал латиницей Dmitrij Kulebo вместо Dmytro Kuleba.

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Завтра (16 марта – 24 канал) встречусь с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в рамках подготовки к председательству Словакии в Совете Европейского Союза и организации Восточного партнерства,

– подчеркнул Логар.



Сообщение со страницы Логара / Скриншот 24 канала

Между тем пресс-служба Министерства иностранных дел Словении сразу разобралась в тонкостях написания имени и фамилии украинского чиновника.

В их публикации (опубликованной раньше, чем пост Логара) имя и фамилию Дмитрия Кулебы написали правильно.





Tomorrow, Minister @AnzeLog will pay a working visit to #Ukraine to meet with his host, FM @DmytroKuleba, and PM @Denys_Shmyhal. He will also meet the @ULEADwithEurope management team & Yaşar Halit Çevik, Chief Monitor of the @OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. pic.twitter.com/IE7o614F4e — SLOVENIAN MFA (@MZZRS) March 15, 2021

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