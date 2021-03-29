В Словении вводят временный, но жесткий карантин: закроют почти все
Правительство Словении решило прислушаться к рекомендациям Научно-консультативного комитета по карантину в стране. Поэтому введут жесткий 11-дневный локдаун.
Источник:Total Slovenia News
Он продлится с 1 по 12 апреля. Так пытаются помочь больницам справиться с ожидаемым притоком пациентов, больных COVID-19.
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Какие ограничения будут в Словении
- Несущественные магазины и службы, непосредственно касающиеся потребителей, будут закрыты.
- Школы перейдут на отдаленное обучение.
- Общественный транспорт будет работать по воскресному графику.
- Теперь сборы до 10 человек больше не будут разрешены.
- Передвижение ограничат регионом проживания.
- Госслужащие практически полностью перейдут на удаленную работу. Бизнес также призывают последовать этому примеру.
Приостановка общественной жизни будет кратковременной. 12 апреля возобновится реализация плана по смягчению ограничений,
– заявил премьер-министр Янез Янша, объявляя об ограничительных мерах.
Другие ограничения в Словении
- Кроме этого, все религиозные службы будут прекращены, а культурные учреждения не будут принимать посетителей.
- Маски для лица будут обязательными в общественных местах. Исключение – занятия спортом в зеленых зонах.
- Также маски не нужны будут членам одной семьи в собственном транспорте.
- Горнолыжные курорты будут закрыты.
- Ограничения усилят и на границе – поездки в "красные" страны запрещены, кроме трансграничных пассажиров, транзита, товаров и некоторых других чрезвычайных исключений.
Коронавирус в Словении: что известно
В Словении известно о 212 679 случаях коронавируса от начала пандемии. Сейчас болеют по меньшей мере еще 12 311 человек. Таковы данные Национального института общественного здоровья (NIJZ).
Из 2-миллионного населения Словении – почти 230 тысяч человек получили первую дозу вакцинации.
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