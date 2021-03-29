Правительство Словении решило прислушаться к рекомендациям Научно-консультативного комитета по карантину в стране. Поэтому введут жесткий 11-дневный локдаун.

Он продлится с 1 по 12 апреля. Так пытаются помочь больницам справиться с ожидаемым притоком пациентов, больных COVID-19.

Обратите внимание Вслед за Чехией: во Франции обнаружили неизвестный ранее штамм коронавируса

Какие ограничения будут в Словении

Несущественные магазины и службы, непосредственно касающиеся потребителей, будут закрыты.

Школы перейдут на отдаленное обучение.

Общественный транспорт будет работать по воскресному графику.

Теперь сборы до 10 человек больше не будут разрешены.

Передвижение ограничат регионом проживания.

Госслужащие практически полностью перейдут на удаленную работу. Бизнес также призывают последовать этому примеру.

Приостановка общественной жизни будет кратковременной. 12 апреля возобновится реализация плана по смягчению ограничений,

– заявил премьер-министр Янез Янша, объявляя об ограничительных мерах.

Другие ограничения в Словении

Кроме этого, все религиозные службы будут прекращены, а культурные учреждения не будут принимать посетителей.

Маски для лица будут обязательными в общественных местах. Исключение – занятия спортом в зеленых зонах.

Также маски не нужны будут членам одной семьи в собственном транспорте.

Горнолыжные курорты будут закрыты.

Ограничения усилят и на границе – поездки в "красные" страны запрещены, кроме трансграничных пассажиров, транзита, товаров и некоторых других чрезвычайных исключений.

Коронавирус в Словении: что известно

В Словении известно о 212 679 случаях коронавируса от начала пандемии. Сейчас болеют по меньшей мере еще 12 311 человек. Таковы данные Национального института общественного здоровья (NIJZ).

Из 2-миллионного населения Словении – почти 230 тысяч человек получили первую дозу вакцинации.