Сломали планы России: Зеленский почтил киборгов и заявил о флаге Украины над Донецком
Президент Украины Владимир Зеленский также почтил память защитников Донецкого аэропорта. В частности, он отметил, что героическая оборона аэродрома окончательно сломала планы России по захвату Украины.
Детали заявления Зеленского о защитниках Донецкого аэропорта
По словам украинского президента, те события были похожи на чудо – "когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон". Об этом Зеленский написал в телеграме в День памяти защитников Донецкого аэропорта 16 января.
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"Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на запад ее уже никто и никогда не оттиснет", – отметил глава государства.
Он добавил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Ведь украинские воины держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят.
За эту устойчивость, бесстрашие и стойкость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Но они были только людьми, которые показали всем нам, как это – держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент Украины призвал помнить героев: как павших, так и живых. И поблагодарил их за подвиг, поблагодарил каждого защитника.
"За символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины... Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!" – подытожил Зеленский.
Реакция МИД
Также вспомнили об украинских защитниках и в Министерстве иностранных дел. В ведомстве поблагодарили всех украинских военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров за их отвагу при защите ДАПа.
Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт. Вечная память павшим героям и слава всем защитникам Донецкого аэропорта!
– отметили в МИД.
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Главное о боях за Донецкий аэропорт
- Бои за аэропорт длились с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.
- Кроме военнослужащих, участие в них принимали волонтеры и медики.
- Начались боевые действия с того, что боевики захватили аэродром. Однако в тот же день украинская армия взяла его под свой контроль. Произошло это еще в начале агрессии Кремля на Донбассе, когда Донецк был мирным.
- Ожесточенные бои состоялись в январе 2015 года. Тогда боевикам удалось захватить верхние этажи здания.
- Впоследствии последние, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их, превратив в руины.
- Бои продолжались до момента, когда последние уцелевшие защитники оставили разрушенный терминал. Произошло это 22 января.
- Официально в результате боевых действий в Донецком аэропорту погибли почти 100 военных. И еще примерно 440 бойцов получили ранения.
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