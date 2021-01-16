Президент Украины Владимир Зеленский также почтил память защитников Донецкого аэропорта. В частности, он отметил, что героическая оборона аэродрома окончательно сломала планы России по захвату Украины.

Детали заявления Зеленского о защитниках Донецкого аэропорта

По словам украинского президента, те события были похожи на чудо – "когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон". Об этом Зеленский написал в телеграме в День памяти защитников Донецкого аэропорта 16 января.

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"Но никакого чуда – это отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на запад ее уже никто и никогда не оттиснет", – отметил глава государства.

Он добавил, что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Ведь украинские воины держали оборону ДАПа 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят.

За эту устойчивость, бесстрашие и стойкость защитников Донецкого аэропорта назвали киборгами. Но они были только людьми, которые показали всем нам, как это – держать оборону даже в меньшинстве, вгрызаться в бетон, но не отступать. Не отдавать врагу без боя ни одного сантиметра своей территории,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины призвал помнить героев: как павших, так и живых. И поблагодарил их за подвиг, поблагодарил каждого защитника.

"За символ того, что мы обязательно выстоим и одержим победу. И над Донецким аэропортом вновь будет поднят сине-желтый флаг Украины... Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!" – подытожил Зеленский.

Реакция МИД

Также вспомнили об украинских защитниках и в Министерстве иностранных дел. В ведомстве поблагодарили всех украинских военнослужащих, добровольцев, медиков и волонтеров за их отвагу при защите ДАПа.

Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт. Вечная память павшим героям и слава всем защитникам Донецкого аэропорта!

– отметили в МИД.

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